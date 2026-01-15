Véronique Sanson : qui est Christian Meilhan, son ex-compagnon et leur séparation

La vie sentimentale de Véronique Sanson a souvent fait l’objet d’attention médiatique, marquée par plusieurs relations avec des personnalités du spectacle. Parmi ses compagnons, Christian Meilhan a pour particularité sa discrétion et son éloignement du monde artistique. Leur rencontre en 2002 dans un groupe de parole des Alcooliques Anonymes a donné naissance à une histoire de seize ans, prenant fin en 2020. Ce chef d’entreprise a joué un rôle stabilisateur décisif dans l’existence de la chanteuse. Nous visiterons son profil, la nature de leur relation et les circonstances de leur séparation.

Christian Meilhan, un homme discret loin des projecteurs

Christian Meilhan évolue dans un univers professionnel radicalement différent de celui de sa célèbre compagne. Président de L.E.C Lecim, une société spécialisée dans l’entretien de bâtiments située à Neuilly-sur-Seine, il dirige également des activités dans le secteur immobilier. Sa reconnaissance officielle survient au MIDEM 2005 à Cannes où il reçoit les insignes d’Officier des Arts et des Lettres.

Ce contraste entre son monde professionnel sobre et l’univers flamboyant de Véronique Sanson a constitué un équilibre bénéfique pour l’artiste. La chanteuse décrivait son compagnon comme un homme extrêmement solide, délicat comme un papillon et romantique. Cette personnalité alliait force et sensibilité, qualités essentielles pour accompagner une compositrice traversant des périodes tumultueuses.

Une relation d’amour et de soutien mutuel

En 2016, Véronique Sanson confiait à Télérama la profondeur de leur lien : Christian la tempérait et la sécurisait tout en préservant sa spontanéité créative. Il empêchait que sa vie devienne n’importe quoi, lui offrant des plantes et partageant ses passions. La chanteuse précisait qu’elle passerait des jours sans dîner en son absence.

Leur quotidien reflétait cette complicité, particulièrement lors des heures nocturnes où la vie de l’artiste commençait véritablement vers 19 ou 20 heures. Véronique Sanson qualifiait Christian de maître-nageur-sauveteur-penseur, l’ayant mille fois empêchée de se noyer par ses sourires magiques. Cette relation offrait stabilité et sérénité après des années marquées par des histoires d’amour tumultueuses avec Stephen Stills, Pierre Palmade ou Étienne Chicot. L’influence positive de Christian sur sa créativité musicale et sa croissance personnelle s’avérait déterminante.

La séparation en 2020 et l’après

Après seize années de vie commune, le couple se sépare en 2020. Cette rupture survient dans un contexte difficile pour la chanteuse, diagnostiquée d’un cancer des amygdales en juillet 2018. Les mois en soins intensifs et les séances de radiothérapie éprouvantes précèdent cette séparation. En 2022, Véronique Sanson annonçait sa rémission totale, se déclarant heureuse de se réveiller le matin.

Une nouvelle page s’ouvre avec Emmanuel Eveno, guitariste de cinquante ans et ancien membre de Tryo. Leur rencontre se produit lors d’un concert à Agde en août 2021 où le musicien l’accompagne à la guitare. Christophe Mali confirme cette grande histoire d’amour vécue par son ami. Parallèlement, l’artiste prépare un nouvel album avec Vianney et une tournée baptisée Hasta luego, démontrant sa résilience après ces épreuves personnelles et médicales. D’ailleurs, tout comme Patrick Memes mari de Zaz : la vie privée de la chanteuse et coach de The Voice dévoilée, la discrétion reste de mise concernant certains aspects intimes.