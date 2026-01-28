Véronique Jannot : qui est son compagnon et combien a-t-elle d’enfants ?

Véronique Jannot incarne une figure marquante du paysage audiovisuel français depuis les années 1980. Révélée au grand public dans la série culte Pause Café, cette actrice et chanteuse de 68 ans a conquis les cœurs par son talent et son authenticité. Au-delà de sa carrière artistique florissante entre théâtre, télévision et musique, elle s’est également distinguée par son engagement humanitaire profond en faveur du Tibet et des enfants défavorisés. Aujourd’hui épanouie, elle partage son quotidien entre ses projets professionnels, sa spiritualité bouddhiste et sa vie familiale auprès de ses deux enfants adoptifs. Son parcours sentimental intrigue et sa discrétion concernant son compagnon actuel alimente la curiosité du public.

La vie amoureuse actuelle de Véronique Jannot

Dans une interview accordée au magazine Nous Deux en octobre 2025, l’actrice a levé le voile sur sa relation amoureuse sans d’un autre côté dévoiler l’identité de son partenaire. Elle a confié qu’un homme l’accompagne désormais dans son existence, formant avec elle un duo complémentaire où sa nature bordélique trouve l’équilibre grâce à son organisation rigoureuse. Cet homme apaise son enthousiasme parfois débordant et partage pleinement ses passions ainsi que ses combats humanitaires. Il s’intègre harmonieusement dans sa famille composée de Migmar, Nyima et son fidèle chien.

La comédienne a fait le choix délibéré de préserver l’intimité de cette relation en gardant secrète l’identité de celui qui partage sa vie. À 68 ans, elle appréhende l’amour différemment qu’à ses débuts : elle ne recherche plus ces passions dévorantes qui consomment toute l’énergie et emportent loin du réel. Sa vision s’est apaisée, gagnant en maturité et en sagesse. Véronique Jannot cultive d’ailleurs une tendresse particulière envers ses anciennes flammes, à l’instar de Roselyne Bachelot qui affiche également son bonheur sentimental, et maintient d’excellents rapports avec les hommes qu’elle a aimés. Ces expériences passées lui ont permis de définir précisément ses attentes dans une relation amoureuse.

Ses deux enfants adoptifs, Migmar et Nyima

Le parcours maternel de Véronique Jannot débute en 2014 lorsqu’elle adopte officiellement Migmar, une jeune Tibétaine rencontrée neuf ans auparavant lors d’un voyage à Dharamsala en Inde. Cette rencontre s’est produite dans un village d’enfants tibétains par l’intermédiaire de Graines d’Avenir, association qu’elle a fondée en 2005. D’abord marraine, elle développe progressivement un lien maternel profond avec cette fillette orpheline. Les conversations téléphoniques hebdomadaires rythment leur relation naissante, Migmar habitant littéralement les pensées de l’actrice qui passe chaque année un mois en Inde pour la voir régulièrement.

Lors de leurs premières rencontres, l’actrice demande à Migmar comment elle souhaite l’appeler. La réponse spontanée de l’enfant, « maman », scelle définitivement leur destin commun. L’adoption devient officielle en 2012 et Migmar s’installe en France, s’adaptant remarquablement bien à son nouveau pays. Désormais âgée de 22 ou 23 ans selon les sources, elle nourrit une passion pour l’audiovisuel et envisage une carrière dans la mise en scène. Elle a même créé sa propre chaîne YouTube pour développer ses talents créatifs.

En mai 2025, à l’occasion de la Fête des mères, Véronique Jannot surprend ses 577 000 abonnés Instagram en annonçant sa seconde adoption : celle de Nyima, cousin de Migmar. Elle écrit alors cette phrase touchante : « Nyima est entré officiellement dans la famille. Maman deux fois, qui l’eût cru ? ». La photo accompagnant cette publication montre un jeune homme souriant aux côtés de sa mère adoptive rayonnante.

La raison médicale de son choix d’adopter

Le destin maternel de Véronique Jannot a basculé lorsqu’elle avait 22 ans. Un diagnostic de cancer du col de l’utérus vient bouleverser sa jeune existence. La chimiothérapie prescrite pour soigner cette maladie la rend définitivement stérile, provoquant chez elle un traumatisme considérable. Elle a confié que ce choc a remis toute sa vie en question, la déstabilisant profondément dans ses projets d’avenir. Le parcours médical s’avère particulièrement éprouvant, la plongeant dans un cercle vicieux difficile à briser.

La chanteuse évoque la dureté extrême de ce traitement qui génère des états dépressifs et complique terriblement la préservation de la joie de vivre. Face à ces effets délétères, elle prend finalement la décision d’arrêter la chimiothérapie. Cette impossibilité d’enfanter naturellement oriente logiquement son désir de maternité vers l’adoption, qui s’impose comme l’unique solution pour construire une famille. L’histoire se répète tragiquement en 1987 après le décès de Didier Pironi dans un accident de bateau offshore. Le choc émotionnel provoque une récidive de son cancer, qu’elle traite cette fois par des méthodes alternatives combinant acides aminés, molécules homéopathiques et acupuncture. Ces traitements non conventionnels montrent leur efficacité rapidement, modifiant positivement son état physique en moins de deux mois.