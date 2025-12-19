Véronique Jannot en couple : les confidences sur son compagnon et sa vie amoureuse

Véronique Jannot cultive depuis toujours une discrétion absolue concernant sa vie privée. Pourtant, l’actrice emblématique de la série Pause Café a accepté de se confier au magazine Nous Deux sur son histoire d’amour actuelle. À 68 ans, la comédienne partage son quotidien avec un compagnon mystérieux dont elle préserve jalousement l’identité. Elle évoque néanmoins leur complicité et le soutien indéfectible qu’il lui apporte au quotidien. Son parcours sentimental, marqué par des passions intenses avec des personnalités du monde artistique, témoigne d’une vie riche en émotions. Aujourd’hui mère de deux enfants adoptifs tibétains, Véronique Jannot construit une famille recomposée où l’amour inconditionnel occupe une place centrale.

Un compagnon discret qui partage son quotidien et ses engagements

Véronique Jannot refuse catégoriquement de dévoiler l’identité de l’homme qui partage sa vie. La comédienne décrit une relation fondée sur une complémentarité parfaite. Elle se qualifie volontiers de « bordélique » tandis que son compagnon incarne l’organisation et la rigueur. Il tempère son enthousiasme parfois débordant et l’accompagne dans toutes ses passions. Cet homme soutient activement ses engagements humanitaires, notamment son travail avec l’association Graines d’Avenir qui vient en aide aux enfants tibétains en exil.

Il fait désormais partie intégrante de la famille recomposée de l’actrice, aux côtés de Migmar, Nyima et même leur chien. L’adoption de sa fille Migmar soulève d’un autre côté une question délicate. Son compagnon a suivi cette aventure avec amour sans pouvoir officiellement devenir parent adoptif. Il aurait apprécié partager cette démarche, estimant que cela aurait constitué quelque chose de beau. Véronique Jannot reconnaît avec lucidité avoir peut-être vécu cette adoption de manière égoïste. Elle admet que cette décision personnelle n’a pas été forcément facile à vivre pour lui.

Sa vision de l’amour après ses relations passées

Une conception apaisée et mature des sentiments

À 68 ans, Véronique Jannot affirme que l’amour demeure essentiel mais évolue selon les âges de la vie. La comédienne ne souhaite plus connaître une passion dévorante qui consomme toute son énergie et l’éloigne d’elle-même. Elle conserve une immense tendresse pour ses amours passées et entretient d’excellents rapports avec les hommes qui ont marqué son parcours sentimental. Cette vision témoigne d’une maturité émotionnelle remarquable.

Des histoires d’amour marquantes

Sa relation tragique avec le pilote de Formule 1 Didier Pironi reste gravée dans sa mémoire. Décédé brutalement en 1987 lors d’une course de bateaux offshore, il représente un morceau d’elle-même irremplaçable. Ses dix années avec Laurent Voulzy, rencontré lors d’une émission de télévision, ont également profondément marqué sa vie. Leur collaboration musicale a donné naissance au duo Désir, désir. Elle a mis fin à cette relation en expliquant que certaines personnes ne sont pas faites pour le quotidien du couple. Elle qualifie le chanteur d’être d’exception tout en maintenant un attachement fraternel durable. En 2021, elle exprimait son souhait de retravailler avec lui.