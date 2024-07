Voici les végétaux qui vont remplacer vos panneaux solaires et ils sont bien plus économiques

De nos jours, de plus en plus de pays optent pour les énergies renouvelables, notamment solaire. Produite à partir de panneaux, l’énergie solaire est réputée pour sa pérennité et surtout son respect de l’environnement. Face à la forte demande sur les énergies renouvelables, des chercheurs se penchent actuellement sur une source d’énergie potentielle qui pourrait remplacer les panneaux solaires. Et ce n'est rien d'autre qu'une source végétale.

C’est une vraie révolution qui se prépare dans le domaine des énergies renouvelables. Alors que ces dernières proviennent du soleil, du vent et de la terre, des chercheurs de l'Université Concordia, au Québec, ont décidé d'étudier le potentiel d’autres sources dans la transition énergétique. Le résultat est édifiant : via la photosynthèse, certains végétaux peuvent alimenter des appareils en électricité.

Actuellement, l’énergie solaire est un élément important de la transition énergétique, tout comme d’autres sources renouvelables, notamment l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la géothermie ou encore la biomasse. Toutefois, les cellules photovoltaïques qui constituent les panneaux solaires pourraient bientôt avoir à faire face à un nouveau concurrent : les algues.

Cette étude affirmait que les algues pourraient s’avérer utiles dans le cadre de la transition énergétique actuelle. Les auteurs de l’étude expliquent avoir découvert un moyen de récupérer l’énergie du processus de photosynthèse des algues. Cela a été possible grâce à une manipulation particulière : les algues ont été suspendues dans une solution avant d’être placées dans de petites cellules électriques.

Les algues pour remplacer les panneaux solaires ?

« Tout comme les humains, les algues respirent constamment, mais elles absorbent du dioxyde de carbone et libèrent de l’oxygène. Grâce à leur mécanisme de photosynthèse, elles libèrent également des électrons lors de la respiration », a déclaré Dhilippan Panneerselvam, un des chercheurs de l’étude, dans un communiqué. Selon ces chercheurs, le processus de photosynthèse des algues aurait la capacité de produire suffisamment d’énergie pour alimenter des appareils basse tension.

Les appareils concernés pourraient être des capteurs de l'Internet des objets (IoT), qui collectent par exemple des données de température ou d'humidité (comme pour les appareils de chauffage). Puisque ce modèle fonctionne aussi sans lumière directe du soleil (mais à moindre intensité), les chercheurs évoquent un "pas en avant significatif", prometteur pour de nombreux secteurs.

Les scientifiques québécois reconnaissent toutefois que leur système à base d’algues ne peut pas rivaliser avec les panneaux solaires habituels, du moins pour l’instant. Néanmoins, il n’est pas à exclure que dans le cas où de plus amples recherches sur le sujet venaient à faire progresser la technologie, elle pourrait devenir à terme une source d'énergie viable, propre et peu coûteuse.