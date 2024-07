Ces végétaux vont bientôt disparaître de nos régions

De nombreuses espèces végétales à travers le monde sont menacées d’extinction dans une indifférence totale. Pourtant, la disparition de ces plantes devrait nous préoccuper tout autant que celle de certaines espèces animales, car la vie de ces dernières dépend de ces végétaux en péril.

Les scientifiques estiment que 15 à 20 % des espèces végétales de la planète sont menacées d’extinction. D’après l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), au moins 20 % des espèces végétales seront en danger d’extinction d’ici 2050 à travers le monde. En France, l’organisation recense plus de 740 espèces de plantes menacées, soit environ 15 % de la flore vasculaire nationale.

Selon cette étude de l’UICN citée par Sciencepost, ces espaces végétales, sont menacées de disparition pour diverses raisons : la déforestation, le changement climatique, la pollution, l’introduction d’espèces envahissantes ou encore la surexploitation. Pire encore, le risque d’extinction de ces végétaux suscite peu d’émoi auprès du grand public contrairement à la disparation des espaces animales.

En effet, le grand public détient généralement moins de connaissance sur les plantes et leur rôle écologique que sur les animaux, plus facile à identifier et à s’y attacher. Les rôles que jouent les espèces animales au sein des différentes cultures (mythologies, religions, symboles nationaux, etc.), y sont aussi pour beaucoup dans l’attachement des gens à la flore animale.

Ces espèces végétales sont menacées de disparition

C’est ce constat qui fait que les plantes sont considérées chez la majorité du grand public à travers le monde comme faisant partie du décor plutôt que comme des êtres vivants avec lesquelles ils interagissent directement. C’est d’ailleurs dans le but de sensibiliser les gens, que les auteurs de l’étude ont répertorié une liste rouge des espaces végétales de la planète, menacées par la disparation.

Voici quelques exemples de plantes particulièrement menacées à travers la France et le monde :