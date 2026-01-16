Vanille Clerc : qui est son compagnon, le père de son fils ?

Vanille Clerc s’est imposée comme une artiste à part entière dans le paysage musical français. Fille du célèbre Julien Clerc et de Virginie Coupérie-Eiffel, elle a su tracer son propre chemin artistique. Maman d’un petit garçon prénommé Léon né en 2020, la chanteuse a vécu une belle histoire d’amour avec le père de son fils, un musicien brésilien. Après leur séparation, elle a reconstruit sa vie sentimentale avec un nouveau compagnon qui occupe désormais une place paternelle auprès de son enfant. Cet article cherche l’identité du père biologique de Léon ainsi que celle de l’homme qui joue aujourd’hui ce rôle dans leur famille recomposée.

Robinho Tavares, le père biologique de Léon

Robinho Tavares est un bassiste brésilien reconnu qui a partagé la vie de Vanille Clerc. Leur fils Léon a vu le jour en avril 2020, fruit d’une relation marquée par une passion commune pour la musique. La rencontre entre les deux artistes s’est déroulée au Brésil lors de l’enregistrement d’Amazona, le premier album de la chanteuse. Cette collaboration professionnelle s’est poursuivie pendant le confinement alors qu’elle attendait leur enfant. Le couple a travaillé ensemble sur son deuxième disque, partageant un moment créatif intense.

La barrière linguistique représentait un défi quotidien puisque Robinho ne parlait pas français. Cette situation a poussé Vanille à apprendre le portugais pour faciliter leur communication. Malgré cet effort, le musicien brésilien a souffert d’un profond déracinement en France. La saudade, ce mal du pays si caractéristique, l’empêchait de trouver ses repères dans l’Hexagone. Cette difficulté d’adaptation a progressivement fragilisé leur relation, Vanille admettant qu’ils vivaient dans une certaine utopie.

La séparation du couple a constitué une épreuve difficile pour la chanteuse qui croyait fermement en leur amour. Elle a dû faire le deuil de cette union avant de pouvoir envisager de nouveaux projets musicaux, ne souhaitant pas nourrir de ressentiment. Sur les réseaux sociaux, le bassiste brésilien partage régulièrement des moments de sa vie de père et de ses prestations scéniques, contrastant avec la discrétion de son ancienne compagne, qui préserve sa vie privée comme d’autres artistes. Il a d’ailleurs révélé le prénom de leur fils sur Instagram.

Le parcours musical du bassiste brésilien

Durant son enfance, Robinho Tavares partageait sa passion entre le football et la musique. Sa mère, elle-même bassiste, l’a encouragé à suivre des cours d’instrument. Il s’est d’abord orienté vers la batterie avant de basculer vers la basse lorsqu’un groupe lui a proposé ce poste spécifique. Cette décision l’a rapproché de l’instrument fétiche de sa mère, créant un lien artistique familial.

Période Collaboration musicale Débuts Groupe gospel Troad (batterie) Années 2000 Renascer Praise, Katsbarnea 2008 Tournée avec Ed Motta 2010 Fondation de Deep Funk Session

Le musicien brésilien a enregistré plusieurs albums avec le groupe de musique chrétienne Renascer Praise et participé aux projets de Katsbarnea. Il s’est produit avec le duo Sandy et Junior, acquérant une notoriété en jouant dans différents bars de Sao Paulo. Ses collaborations incluent des noms prestigieux comme Jorge Bem Jor, Gal Costa, Virginia Rose et Paula Lima.

En 2008, Ed Motta l’a repéré et sollicité pour l’accompagner lors d’une tournée célébrant ses vingt ans de carrière. Cette rencontre a marqué un tournant dans son parcours. Deux ans plus tard, il a fondé Deep Funk Session avec quatre autres musiciens, proposant un mélange audacieux de jazz, soul et hard bop.

Gigi, le nouveau compagnon qui joue le rôle de papa

Gigi est le nouveau compagnon de Vanille Clerc depuis sa séparation avec le père de Léon. Il exerce dans une entreprise de haute technologie au service de la médecine, un secteur éloigné du monde artistique. Suite au départ de Robinho Tavares pour le Brésil, il a naturellement pris une place paternelle auprès du petit garçon. La chanteuse observe avec émotion les étincelles dans le regard de son fils lorsqu’il fixe son compagnon.

Leur famille recomposée s’épanouit loin des projecteurs. Dans son troisième album Regarde, sorti en juin 2025, Vanille lui dédie une magnifique déclaration d’amour dans la chanson « Les liens du cœur ». Elle y célèbre cette configuration familiale moderne en chantant : « C’est peut-être pas naturel, mais l’essentiel est là ». La chanson « L’homme idéal » révèle sa maturité sentimentale acquise avec l’expérience.

L’artiste confie être enfin heureuse en amour avec cet homme qui reste mystérieux. Cette vision mature du couple témoigne de sa renaissance sentimentale et de son espoir en l’avenir.