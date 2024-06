Vacances : existe-il un risque d’attaque au requin sur les côtes françaises ?

Dans les prochains jours, les plages françaises seront envahies par les estivants en raison des vacances d'été. Cependant, face à la présence de nombreuses espèces de requins le long de nos côtes, existe-t-il un risque d'attaque ?

Les océans du monde abritent plus de 400 espèces de requins, dont plusieurs dizaines peuvent être observées le long des côtes françaises. Par exemple, environ cinquante espèces de requins vivent en Méditerranée et près d'une centaine dans l'Atlantique. Cependant, la majorité des requins vivant sur les côtes françaises dépassent rarement les 2 m même s’il existe quand même de grands spécimens.

Plusieurs espèces de requins ont leurs habitudes près des côtes de la France métropolitaine : la petite et la grande roussette, requin-pèlerin, requin-taureau, requin-renard, requin-gris... Mais la plupart de ces espaces sont inoffensives pour l'Homme et font donc plus de peur que de mal. Le seul requin qui soit réellement dangereux dans les eaux françaises est le grand requin blanc.

Il est donc tout à fait normal de rencontrer des grands requins blancs au large immédiat des côtes Méditerranéennes, mais également du côté de l'Atlantique, rapporte le site Meteored. Si La Réunion est le territoire français le plus touché par les attaques de requins, avec 36 attaques recensées entre 1980 et 2011, la France métropolitaine reste relativement épargnée par ce type d’incident pour le moment.

Existe-t-il un risque d'attaque par les requins sur les côtes françaises ?

Depuis 1847, seulement 4 attaques de requins ont été recensées en France métropolitaine, dont une seule mortelle. La majorité de ces attaques, survenues dans les années 1950 et 1960, ont été peu documentées. Cependant, les observations de requins le long de nos plages sont relativement fréquentes en été. Le risque de rencontre entre baigneurs et requins sera donc plus important durant cette période de la saison.

Par exemple, en juillet 2023, un requin a été aperçu à environ cinquante mètres du rivage sur une plage de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, entraînant l'évacuation de la zone, rapporte TF1Info. Plusieurs requins avaient également été filmés au large de Bretagne et du Pas-de-Calais durant la même période. Quelques semaines auparavant, une attaque mortelle de requin contre un touriste russe avait été signalée en Égypte, un événement particulièrement rare en Méditerranée.

Néanmoins, le risque de se faire attaquer par un requin sur les côtes françaises est particulièrement faible, rassurent les spécialistes. Selon ces derniers, le risque d'attaque de requin à travers le monde est d'une chance sur 4 millions. Les grands requins, notamment le célèbre requin blanc, préfèrent nager dans des eaux profondes, loin des plages françaises et donc éloignés des humains.