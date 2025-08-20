Usain Bolt : fraude financière et millions de dollars perdus dans sa fortune

Usain Bolt, le légendaire sprinteur jamaïcain octuple champion olympique, a vu sa fortune estimée à 90 millions de dollars sérieusement entamée par une affaire d’escroquerie financière d’envergure. Reconnu comme parmi les plus le plus grands athlète de tous les temps dans sa discipline, détenteur des records mondiaux du 100m, 200m et 4x100m, Bolt a construit un empire financier impressionnant avant de faire face à cette fraude majeure qui a secoué la Jamaïque et le monde du sport en 2023.

La Jamaïque affligée par l’affaire de fraude financière

Une « trahison nationale » selon les autorités

En janvier 2023, Usain Bolt est devenu la victime d’une fraude financière colossale orchestrée via la société d’investissement Stocks and Securities Limited (SSL) basée à Kingston. Approximativement 12 millions de dollars (11,8 millions d’euros) se sont volatilisés des comptes où le champion jamaïcain avait placé ses économies depuis 2012. Ces fonds étaient spécifiquement destinés à assurer sa retraite et l’avenir financier de sa famille après sa carrière sportive.

L’ampleur de cette escroquerie dépasse largement le cas de Bolt. Une trentaine d’autres victimes ont également vu leurs placements disparaître, portant le préjudice total à près d’un milliard d’euros. Les investigations ont rapidement pointé l’implication d’un ancien employé de SSL dans cette affaire frauduleuse. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness n’a pas hésité à qualifier ce scandale de véritable trahison nationale, tandis que Nigel Clarke, ministre des Finances, promettait une transparence totale dans l’enquête, allant jusqu’à solliciter l’expertise du FBI.

L’impact sur l’image du pays

Cette affaire a gravement entaché la réputation du système financier jamaïcain. Pour le pays, voir son plus illustre ambassadeur sportif victime d’une fraude financière d’une telle ampleur constitue un véritable désastre d’image. La population jamaïcaine s’est immédiatement mobilisée pour soutenir l’athlète national, exprimant son indignation face à ce vol caractérisé visant celui qui a tant contribué au rayonnement du pays.

Un empire financier construit sur la vitesse

Des revenus diversifiés pour le champion

La fortune d’Usain Bolt s’est construite année après année grâce à des revenus exceptionnels pour un sportif de l’athlétisme. Son évolution financière impressionne :

2012 : 20,3 millions de dollars

2013 : 24,2 millions de dollars

2014 : 23,2 millions de dollars

2015 : 21 millions de dollars

2016 : 32,5 millions de dollars

2017 : 34,3 millions de dollars

En 2016, il était l’athlète le mieux rémunéré au monde avec des revenus dépassant de dix fois ceux de ses concurrents directs. Son contrat avec Puma, évalué à 10 millions de dollars annuels jusqu’en 2025, constitue la pierre angulaire de ses revenus, complété par des partenariats lucratifs avec des marques prestigieuses comme Gatorade, Hublot et Visa.

Même après sa retraite sportive en 2017, Bolt continuait de générer environ 20 millions de dollars annuellement. Sa franchise de restaurants « Track & Record » en Jamaïque et au Royaume-Uni illustre sa diversification entrepreneuriale, tout comme son partenariat avec la plateforme NFT Autograph en 2021.

Malgré l’ampleur de la fraude subie, Bolt a démenti être ruiné dans une interview accordée à L’Équipe, affirmant avoir suffisamment diversifié ses investissements financiers pour préserver l’essentiel de sa fortune et continuer à profiter de son impressionnant patrimoine immobilier entre Kingston et les Bahamas.