Coup de massue pour Alstom qui vient de perdre un gros contrat avec les USA. Il semblerait que l'Allemagne ait su avancer les bons arguments.

L'ambition de voir un premier train à grande vitesse aux États-Unis prend forme, mais sans la contribution d'Alstom. L'entreprise française a été évincée de l'appel d'offres pour la conception des trains qui circuleront entre Los Angeles et Las Vegas, au profit de son concurrent allemand, Siemens.

L'annonce a été faite par Brightline West, l'exploitant du projet, ce jeudi : « Siemens Mobility a été désigné comme soumissionnaire privilégié » pour construire la « flotte de dix trains » qui circuleront sur ce futur tronçon. Le montant de la transaction, bien qu'encore en discussion, pourrait atteindre jusqu'à 12 milliards de dollars selon la presse américaine.

We’re moving full speed ahead and excited to announce @SiemensMobility as our manufacturer for the Brightline West train sets. This partnership will include a fleet of 10 “American Pioneer 220” train sets, the first true high-speed train sets to be built in America. pic.twitter.com/FnPNZS8isZ

— Brightline West (@BrightlineWest) May 1, 2024