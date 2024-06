Révolution verte : l'UE se lance dans une guerre contre les emballages polluants

Le monde des emballages se prépare à faire peau neuve pour répondre aux enjeux environnementaux cruciaux de notre époque.

L'Union européenne s'engage à verdir ses emballages pour lutter contre la pollution plastique qui sévit dans notre quotidien. Des mesures ambitieuses sont prises pour interdire les contenants plastiques à usage unique et encourager l'économie circulaire. Les Européens sont appelés à changer leurs habitudes pour réduire efficacement les déchets d'emballages et favoriser le recyclage. Des initiatives innovantes et des compromis négociés qui visent à transformer notre manière de consommer et à préserver notre environnement pour les générations futures.

L'UE se lance dans une course au recyclage

L'Union européenne met le cap sur la réduction de la pollution liée aux emballages en s'engageant à rendre tous les emballages recyclables d'ici 2030. Les mesures prises incluent l'interdiction des contenants plastiques à usage unique dans la restauration et la limitation des PFAS, des « polluants éternels » en contact avec les aliments. Malgré une augmentation alarmante de la production de déchets d'emballages en Europe, les objectifs sont clairs, réduire de 5 % d'ici à 2030 le volume de déchets d'emballages, puis de 10 % en 2035 et enfin de 15 % en 2040.

Cette initiative vise à encourager l'économie circulaire en garantissant que tous les emballages dans l'UE soient recyclables d'ici 2030 et recyclés de manière systématique d'ici 2035. Ces objectifs sont inscrits dans un texte historique du « Pacte vert » qui a été adopté par les États membres et le Parlement européen.

Cap sur la fin des emballages à usage unique d'ici 2030

Le compromis, soutenu par l'eurodéputée Frédérique Ries du groupe Renew, prévoit une interdiction à partir du 1er janvier 2030 des contenants plastiques à usage unique dans les cafés et restaurants, excluant cependant les contenants en papier et carton.

D'ici à la même échéance, d'autres contenants plastiques à usage unique tels que les flacons miniatures de shampoing dans les hôtels, les dosettes de sauces et les emballages plastiques des fruits et légumes seront également interdits. Les sacs en plastique ultra-léger et les « chips » en polystyrène utilisés comme calage dans les boîtes ou colis seront également proscrits.

En ce qui concerne le recyclage, le texte rend obligatoire les systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique et canettes métalliques d'ici 2029, à l'exception des états atteignant un taux de collecte de déchets de plus de 80 %. En revanche, les emballages en bois comme les boîtes de camembert ne seront pas soumis à cette obligation, faute de filière dédiée.

Cette approche, soutenue par l'eurodéputée Delara Burkhardt du groupe socialiste, met en avant la promotion des emballages réutilisables pour une réduction significative des déchets.

Des objectifs ambitieux, mais des exceptions bien pensées

La nouvelle réglementation impose des objectifs contraignants en matière de réemploi des emballages d'ici 2030 pour divers secteurs, à l'exception du secteur viticole et des micro-entreprises. Des dérogations sont prévues pour les états qui dépassent largement leurs objectifs de recyclage fixés par l'UE et qui sont considérés comme étant en bonne voie en termes de prévention des déchets.

L'Italie, qui défendait son modèle économique axé sur le recyclage, se félicite pour ces concessions. Les emballages à usage unique en carton ou papier ne sont pas concernés par cette réglementation, suite à une intense campagne de lobbying menée par les grandes entreprises de fast-food et de l'industrie papetière. Ces acteurs soulignent que ces matériaux sont plus faciles à recycler et donc plus écologiques que le réemploi, jugé plus gourmand en ressources comme l'eau et l'énergie.