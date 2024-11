Trump et Kim Jong-un : une bromance inquiétante pour les Sud-Coréens ?

La possible réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2024 soulève de vives inquiétudes en Corée du Sud. Les relations entre Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qualifiées de « bromance » lors du premier mandat du républicain, pourraient reprendre, au grand dam des Sud-Coréens. Cette perspective ravive les craintes d’une déstabilisation de la péninsule coréenne, alors que les tensions nucléaires sont à leur comble.

Une « bromance » diplomatique controversée

Durant sa campagne électorale de 2024, Donald Trump a évoqué Kim Jong-un en des termes étonnamment chaleureux. Il a notamment déclaré : « Il aimerait me voir revenir. Je pense qu’il me manque, si vous voulez savoir la vérité. » Cette familiarité avec le leader nord-coréen inquiète les observateurs sud-coréens, qui craignent une reprise des échanges épistolaires entre les deux hommes.

La relation Trump-Kim s’est développée lors du premier mandat du président américain, culminant avec leur rencontre historique en 2018 sur l’île de Sentosa à Singapour. Cette diplomatie personnelle, bien que spectaculaire, n’a pas abouti à des résultats concrets en matière de dénucléarisation de la Corée du Nord.

Voici un aperçu des moments clés de cette « bromance » diplomatique :

Juin 2018 : Premier sommet Trump-Kim à Singapour

Février 2019 : Deuxième sommet à Hanoï, Vietnam

Juin 2019 : Rencontre improvisée dans la Zone démilitarisée coréenne

2018-2019 : Échange de « lettres d’amour » entre les deux dirigeants

Menaces sur l’alliance américano-sud-coréenne

Au-delà de sa relation avec Kim Jong-un, les propos de Trump sur l’alliance avec la Corée du Sud suscitent l’appréhension. Le candidat républicain a qualifié cette alliance de « terrible marché » pour les États-Unis, accusant Séoul de ne pas payer suffisamment pour le stationnement des 28 500 soldats américains sur son sol.

Cette rhétorique fait craindre un retour des menaces de retrait des troupes américaines, à moins que la Corée du Sud n’augmente considérablement sa contribution financière. Une telle perspective pourrait fragiliser l’équilibre sécuritaire dans la région, alors que la menace nucléaire nord-coréenne reste présente.

Le tableau suivant résume les enjeux de l’alliance américano-sud-coréenne :

Aspect Enjeu Militaire Présence de 28 500 soldats américains Financier Partage des coûts de stationnement Stratégique Dissuasion face à la Corée du Nord Diplomatique Équilibre régional face à la Chine

Incertitudes et tensions sur la péninsule coréenne

Le retour potentiel de Donald Trump à la Maison Blanche plonge la péninsule coréenne dans l’incertitude. Les experts sud-coréens anticipent une période tumultueuse pour les relations entre Séoul et Washington. Lee Byong-chul, spécialiste de la Corée du Nord à l’Institut d’études d’Extrême-Orient de Séoul, prévoit : « Les relations entre la Corée du Sud et les États-Unis vont naviguer dans une tempête. »

Parallèlement, la possibilité d’un rapprochement entre Trump et Kim Jong-un soulève des inquiétudes quant à la stabilité régionale. Les Sud-Coréens redoutent que cette « bromance » ne se fasse au détriment de leurs intérêts sécuritaires, notamment en ce qui concerne la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Les défis auxquels la péninsule coréenne pourrait être confrontée incluent :

La reprise des essais nucléaires et balistiques nord-coréens L’affaiblissement de l’alliance américano-sud-coréenne L’augmentation des tensions diplomatiques entre Séoul et Washington La marginalisation de la Corée du Sud dans les négociations sur la dénucléarisation

Alors que la campagne présidentielle américaine de 2024 bat son plein, les Sud-Coréens observent avec anxiété l’évolution de la situation. La perspective d’un second mandat de Trump ravive les souvenirs des montagnes russes diplomatiques de son premier passage à la Maison Blanche. L’avenir des relations intercoréennes et de la sécurité régionale semble plus incertain que jamais, suspendu aux résultats de l’élection américaine et aux potentielles retrouvailles entre Donald Trump et son « ami » Kim Jong-un.