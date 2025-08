Tour de France Femmes : l’étape 7 dans les Alpes pourrait tout changer pour le maillot jaune

L’étape 7 du Tour de France Femmes 2025 s’annonce comme un moment décisif dans la course au maillot jaune. Ce vendredi 1er août, les coureuses s’élancent de Bourg-en-Bresse pour rejoindre Chambéry, au cœur des Alpes, sur un parcours de 159,7 kilomètres qui pourrait bien bouleverser le classement général. Entre plaines et montagnes, cette journée exige des qualités complètes pour qui veut triompher.

Le col du Granier, arbitre suprême de cette 7e étape

Le tracé de cette septième étape présente un profil à deux visages qui promet d’exacerber les tensions au sein du peloton. Sur les 108 premiers kilomètres, les coureuses traversent les plaines de la Dombes et longent le Rhône, offrant un terrain idéal pour les sprinteuses et baroudeuses. C’est d’ailleurs lors de cette portion que Maëva Squiban et Lucinda Brand ont tenté leur chance en début de course, avant qu’un groupe plus conséquent de 17 coureuses ne prenne les devants.

Mais le véritable défi commence dans les 50 derniers kilomètres, où le peloton affronte trois ascensions répertoriées. Le col du Granier s’impose comme le juge de paix de cette journée alpine. Situé à seulement 17,7 kilomètres de l’arrivée, cette montée de 8,9 kilomètres à 5,4% de pente moyenne, avec des passages à plus de 9%, représente l’obstacle majeur que devront surmonter les prétendantes au maillot jaune.

Les points clés du parcours incluent :

Un dénivelé total de 1953 mètres concentré dans la seconde moitié

La côte de Saint-Franc (3,8 km à 6,9%)

La côte de Berland (1,2 km à 7,2%)

Le redoutable col du Granier (8,9 km à 5,4%)

Une descente technique de 17,7 km vers Chambéry

Franck Perque, directeur de l’épreuve, l’affirme : « Cette étape est ouverte. Les difficultés des 50 derniers kilomètres, avec le col du Granier, peuvent créer des écarts significatifs. » La descente finale, rapide et sinueuse, ajoutera une dimension tactique supplémentaire, exigeant des coureuses un parfait équilibre entre audace et prudence.

Duel au sommet entre les favorites pour le maillot jaune

Cette journée alpine met en lumière les grandes favorites de ce Tour de France Femmes 2025. Demi Vollering, leader de l’équipe SD Worx-Protime, se positionne comme la candidate principale à la victoire d’étape. Grimpeuse accomplie, elle pourrait profiter des pentes du Granier pour distancer ses rivales avant la descente vers Chambéry.

La championne du monde Lotte Kopecky, déjà présente dans l’échappée matinale, joue quant à elle un rôle stratégique pour son équipe. Sa polyvalence lui permet d’envisager aussi bien un succès d’étape qu’un travail pour sa leader. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, reconnue pour sa ténacité en montagne, et la Française Pauline Ferrand-Prévôt, auréolée de son titre olympique, font également partie des coureuses à surveiller.

Coureuse Équipe Spécialité Demi Vollering SD Worx-Protime Grimpeuse, favorite pour le général Lotte Kopecky SD Worx-Protime Championne du monde, polyvalente Katarzyna Niewiadoma Canyon-SRAM Grimpeuse redoutable Pauline Ferrand-Prévôt FDJ-Suez Championne olympique, offensive Cédrine Kerbaol Cofidis Jeune talent français

Des outsiders comme Cédrine Kerbaol ou Anna van der Breggen, cette dernière effectuant un retour remarqué à la compétition, pourraient créer la surprise sur ce terrain exigeant. Les conditions météorologiques, avec 26°C à Bourg-en-Bresse et un ciel dégagé, favorisent une course dynamique, bien que quelques gouttes annoncées pourraient compliquer la descente du Granier.

Les Alpes, théâtre d’un tournant stratégique

Cette septième étape marque l’entrée véritable du Tour de France Femmes 2025 dans sa phase alpine. Après des journées de transition, les 22 équipes et leurs 132 coureuses (après trois abandons la veille) entrent dans le vif du sujet. Les stratégies d’équipe revêtent désormais une importance capitale.

Le timing de cette étape est précisément calculé :

13h40 : Départ réel depuis Bourg-en-Bresse dans une ambiance festive 15h18 : Sprint intermédiaire à Groslée-Saint-Benoît 16h14 : Première ascension majeure avec la côte de Saint-Franc 16h53 : Sommet du col du Granier, moment décisif de l’étape 17h30-17h55 : Arrivée estimée au Chambéry Savoie Stadium

Les équipes comme SD Worx-Protime ou FDJ-Suez jouent gros sur cette étape, avec plusieurs coureuses bien placées au classement général. La gestion des efforts devient cruciale, d’autant que l’étape du lendemain vers le col de la Madeleine (18,6 km à 8,1%) s’annonce encore plus redoutable.

Le cadre naturel exceptionnel des Préalpes, avec les gorges du Guiers Vif et la cascade de Glandieu, offre un décor majestueux à cette bataille sportive. L’arrivée à Chambéry promet d’être spectaculaire, avec des spectateurs nombreux attendus au stade et tout au long du parcours, particulièrement dans la montée du Granier.

Dans ce Tour de France Femmes qui gagne chaque année en popularité, cette septième étape représente un tournant majeur. Entre les attaques dans les montées, la technique dans les descentes et la gestion stratégique des forces, tous les ingrédients sont réunis pour un moment décisif dans la quête du maillot jaune.