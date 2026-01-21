TotalEnergies poursuivie en justice pour éco-anxiété en Belgique

En Belgique, une procédure judiciaire inédite met aux prises un agriculteur belge et plusieurs organisations non gouvernementales contre le géant pétrolier TotalEnergies. Devant le tribunal de l’entreprise de Tournai, les requérants réclament bien plus que des indemnités financières : ils exigent l’abandon définitif de tout projet d’exploration ou d’exploitation de nouveaux gisements fossiles. Au cœur de cette action en justice, une dimension psychologique jusqu’ici rarement évoquée devant les tribunaux : l’éco-anxiété, cette angoisse profonde liée à l’avenir climatique. L’affaire, qui devrait connaître son dénouement fin avril, pourrait créer un précédent majeur dans le contentieux climatique européen.

Un agriculteur face à un géant mondial du pétrole

Hugues Falys, exploitant agricole, a choisi d’affronter directement l’un des principaux distributeurs de produits pétroliers du territoire belge. Son exploitation subit les conséquences directes d’événements climatiques extrêmes : sécheresses prolongées, inondations brutales et canicules inhabituelles. Ces phénomènes, de plus en plus récurrents selon les données scientifiques, affectent non seulement ses récoltes mais aussi sa santé mentale. L’agriculteur décrit une inquiétude permanente concernant l’avenir de ses enfants et de la planète, un état que les experts qualifient d’éco-anxiété.

Soutenu par trois organisations majeures – une ONG environnementale internationale, une ligue de défense des droits humains et une structure spécialisée dans la souveraineté alimentaire – Falys demande la reconnaissance officielle de ce préjudice psychologique comme dommage indemnisable. Cette coalition élargit considérablement la portée du procès, qui ne concerne plus uniquement des pertes matérielles agricoles mais touche aux droits fondamentaux, à la santé publique et à la justice sociale face au dérèglement climatique.

Acteurs du procès Rôle et revendications Hugues Falys Agriculteur plaignant pour dommages climatiques et éco-anxiété TotalEnergies Entreprise accusée de contribution majeure au réchauffement ONG partenaires Soutien juridique et élargissement aux droits humains

Les arguments juridiques au centre du débat

Les avocats des plaignants développent une stratégie offensive. Ils établissent un lien direct entre les émissions massives de gaz à effet de serre générées par la commercialisation des produits pétroliers et les bouleversements climatiques constatés. Selon eux, qualifier cette responsabilité de partagée entre producteurs et consommateurs constituerait une « fraude intellectuelle ». Ils soulignent le déséquilibre structurel entre une multinationale présente dans plus de cent pays et un citoyen ordinaire enfermé dans un système de dépendance aux énergies fossiles.

Les demandes précises formulées devant les juges incluent :

L’arrêt immédiat de tous nouveaux investissements dans l’exploration fossile

de tous nouveaux investissements dans l’exploration fossile Des compensations financières pour les préjudices matériels subis par l’agriculteur

La reconnaissance de l’éco-anxiété comme dommage réparable juridiquement

L’obligation pour l’entreprise d’aligner sa stratégie sur les objectifs de l’Accord de Paris

Face à ces accusations, la défense de TotalEnergies rétorque que l’entreprise ne fabrique ni ne commercialise les équipements consommant les carburants : automobiles, tracteurs ou systèmes de chauffage. Les représentants légaux insistent sur le rôle central des politiques publiques et des choix individuels dans la consommation énergétique. Attribuer l’entière responsabilité du réchauffement aux seuls producteurs reviendrait selon eux à ignorer la complexité du système énergétique mondial.

Des enjeux qui dépassent les frontières belges

Cette procédure judiciaire s’inscrit dans une dynamique internationale. De La Haye aux États-Unis, les tribunaux sont progressivement saisis de contentieux climatiques visant les grandes entreprises extractives. Le verdict attendu pour fin avril pourrait établir une jurisprudence déterminante dans d’autres juridictions européennes. Au-delà des aspects financiers, accepter les demandes des plaignants signifierait imposer un revirement stratégique majeur à une industrie dont le modèle économique repose encore largement sur les hydrocarbures.

Ce procès met également en lumière la dimension psychologique du changement climatique, longtemps restée dans l’ombre des débats techniques. La reconnaissance judiciaire de l’éco-anxiété comme préjudice réel pourrait ouvrir la voie à de nombreuses autres actions similaires, transformant fondamentalement la manière dont les sociétés démocratiques appréhendent leur responsabilité face aux générations futures.