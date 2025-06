Thomas Da Costa : découvrez ses parents et l’identité du père biologique d’Axel dans Ici tout commence

Thomas Da Costa s’est imposé comme une figure montante du petit écran français grâce à son rôle d’Axel Teyssier dans le feuilleton quotidien « Ici tout commence » sur TF1. Ce jeune acteur né le 31 juillet 1998 à Joinville-le-Pont conjugue avec brio sa carrière d’acteur et de rappeur. Alors que son personnage dans la série fait face à des révélations bouleversantes concernant ses origines, observons qui sont les parents de Thomas Da Costa dans la vraie vie et plongeons dans l’intrigue captivante qui révèle l’identité du père biologique d’Axel.

La famille derrière le talent : qui sont vraiment les parents de Thomas Da Costa ?

Un soutien familial indéfectible

Le parcours artistique de Thomas Da Costa n’aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel de ses parents. Sa mère, éducatrice de profession, lui a transmis l’importance de l’apprentissage continu et de la persévérance. Cette influence maternelle se reflète dans son approche méthodique de la comédie et de la musique. Dès son plus jeune âge, elle a encouragé ses multiples talents, que ce soit pour le trombone, la magie ou l’acting, lui permettant de développer cette polyvalence artistique qui le caractérise aujourd’hui.

L’influence paternelle

Son père, décrit comme un entrepreneur accompli au sens aigu des affaires, a joué un rôle déterminant dans sa carrière. Cette figure paternelle lui a inculqué l’ambition et le sens de l’organisation nécessaires pour gérer sa carrière musicale en toute indépendance. C’est d’ailleurs en suivant ces conseils que le jeune artiste produit ses singles et clips comme « Avion Mode » sans l’appui d’un label, à l’image de Cristiana Reali qui a su rebondir après sa séparation avec Francis Huster.

Des souvenirs d’enfance marquants

Les moments en famille ont forgé la personnalité de Thomas. Regarder « Extrêmement Le plus grand Cabaret du Monde » avec ses parents a nourri sa passion pour la scène, tandis que les soirées « Danse avec les stars » partagées avec sa sœur ont préfiguré sa participation à l’émission en 2022. La cuisine occupe également une place importante dans ses souvenirs d’enfance, ses parents étant d’excellents cuisiniers auprès desquels il aime se ressourcer entre deux projets.

Passions artistiques Formation Projets professionnels Musique (trombone, rap) Lycée Marcelin-Berthelot Rôle d’Axel dans « Ici tout commence » Magie (dès 5 ans) Université de la Sorbonne Singles musicaux (« Avion Mode », « Jeu ») Comédie (théâtre, série) Cours Florent et ESCA Participation à « Danse avec les stars »

La révélation bouleversante : Auguste Armand, le véritable père d’Axel Teyssier

Une intrigue captivante sur les origines

Dans « Ici tout commence », le personnage d’Axel Teyssier vit un véritable séisme émotionnel lorsqu’il découvre que toute son histoire familiale repose sur un mensonge. L’intrigue « Origines » révèle progressivement qu’il n’est pas le fils biologique de Lola et Philippe Teyssier, comme il l’a toujours cru. Cette quête d’identité bouleversante transforme profondément le personnage interprété par Thomas Da Costa.

Le secret de Lucie Clément

La première révélation concerne sa mère biologique, Lucie Clément, une journaliste culinaire décédée d’un cancer. Cette découverte plonge Axel dans un tourbillon d’émotions contradictoires, entre colère face au mensonge et tristesse de ne pouvoir jamais connaître cette femme qui lui a donné la vie.

Découverte de sa véritable mère, Lucie Clément

Révélation du mensonge de ses parents adoptifs

Apprentissage de son lien avec Auguste Armand

Nouvelle relation avec ses demi-sœurs Clotilde et Rose

L’héritage inattendu d’Auguste Armand

La plus grande surprise attend en revanche Axel : son père biologique n’est autre qu’Auguste Armand, le légendaire fondateur de l’Institut culinaire. Cette filiation fait de lui le demi-frère de Clotilde et Rose, bouleversant les équilibres au sein de l’école de cuisine et offrant une profondeur inattendue à son personnage et à sa relation avec le chef Teyssier.