Thierry Coiffier dévoile son salaire : le journaliste se livre sur ses revenus et sa fortune

Thierry Coiffier, figure emblématique du journal télévisé de 13 heures sur TF1, a récemment fait les gros titres en dévoilant son salaire et en se livrant sur sa situation financière. Connu pour sa rubrique « Le 13 Heures à vos côtés », le journaliste a quitté la chaîne en juillet 2023 pour un nouveau défi professionnel à New York. Cette révélation suscite la curiosité des téléspectateurs et soulève des questions sur les revenus des journalistes vedettes de la télévision française.

Un salaire confortable pour le journaliste de TF1

Selon des sources fiables du milieu audiovisuel, le salaire mensuel estimé de Thierry Coiffier s’élèverait à 9 000 euros. Ce montant, bien supérieur à la moyenne des journalistes en France, reflète l’importance de son rôle au sein du JT de Marie-Sophie Lacarrau. Sa rubrique quotidienne, diffusée du lundi au jeudi, répondait aux préoccupations des téléspectateurs sur des sujets variés tels que les problèmes de voisinage, les pannes de voiture ou les formalités administratives.

Le succès de « Le 13 Heures à vos côtés » justifie en partie cette rémunération confortable. En deux saisons seulement, Coiffier a reçu plus de 8000 questions et en a traité plus de 400 à l’antenne. Cette rubrique, appréciée pour son approche pédagogique, abordait des thèmes aussi divers que les litiges de copropriété, les garanties sur les achats ou encore les retards de livraison. Le journaliste est de ce fait devenu un visage familier pour des millions de Français, contribuant à la fidélisation de l’audience du journal de TF1.

Les sources de revenus complémentaires de Thierry Coiffier

Au-delà de son activité télévisuelle, Thierry Coiffier a su diversifier ses sources de revenus. Depuis juillet 2016, il occupait le poste de directeur général de la société COIFFIER IT SAS, une entreprise au capital social de 1000 euros. Cette activité entrepreneuriale, bien que modeste en apparence, a probablement complété ses revenus de journaliste. Il n’est pas rare que les personnalités médiatiques exploitent leur notoriété pour développer des activités annexes lucratives.

On peut également supposer que Coiffier a pu bénéficier d’autres opportunités financières liées à son statut de figure du PAF. Les conférences, les interventions publiques ou l’écriture de livres sont autant de sources potentielles de revenus pour un journaliste de sa stature. Ces activités complémentaires ont pu contribuer à consolider sa situation financière au fil des années.

Une nouvelle aventure freelance à New York

Le départ de Thierry Coiffier pour New York marque un tournant dans sa carrière et pourrait impacter ses revenus. En devenant journaliste freelance dans la Grosse Pomme, il se lance dans une aventure professionnelle incertaine mais potentiellement lucrative. Le marché médiatique américain, réputé pour sa compétitivité, offre des opportunités intéressantes pour les journalistes expérimentés.

L’impact financier de son départ pour New York

Le projet familial de Thierry Coiffier à New York est intimement lié à la carrière de son épouse, qui a décroché un emploi à l’ONU. Ce déménagement international présente des défis financiers considérables, notamment en termes de coût de la vie. New York est notoirement l’une des villes les plus chères au monde, ce qui pourrait grever le budget du couple.

D’un autre côté, les opportunités professionnelles qui s’offrent à Coiffier comme journaliste freelance à New York sont potentiellement nombreuses. Sa connaissance approfondie de l’actualité française et européenne pourrait être un atout précieux pour les médias américains en quête d’expertise sur ces sujets. À cela s’ajoute que, son expérience dans le traitement des problématiques du quotidien pourrait trouver un écho auprès du public new-yorkais.

Perspectives d’évolution de sa fortune

L’évolution de la fortune de Thierry Coiffier dans ce nouveau contexte dépendra de plusieurs facteurs :

Sa capacité à se constituer un réseau professionnel solide à New York

L’adaptation de ses compétences au marché médiatique américain

La gestion de ses investissements et de son patrimoine en France

Les opportunités de collaboration avec des médias internationaux

Bien que le salaire de 9 000 euros mensuels chez TF1 puisse sembler confortable, le coût de la vie élevé à New York et les incertitudes liées au statut de freelance pourraient initialement impacter son train de vie. Néanmoins, l’expérience internationale acquise et les nouvelles perspectives professionnelles pourraient, à terme, se révéler bénéfiques pour sa situation financière.

Au final, le dévoilement du salaire de Thierry Coiffier offre un aperçu captivant des revenus des journalistes vedettes de la télévision française. Son parcours, de TF1 à New York, illustre les opportunités et les défis financiers auxquels font face les professionnels des médias dans un monde globalisé. Quelle que soit l’évolution de sa fortune, nul doute que les téléspectateurs français continueront de suivre avec intérêt la carrière de celui qui a su répondre à leurs préoccupations quotidiennes pendant des années.