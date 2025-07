Théo Courcoux retrouvé ? L’espoir persiste un an après sa mystérieuse disparition à Saint-Nazaire

Théo Courcoux, jeune homme de 21 ans, a disparu le 1er décembre 2023 à Saint-Nazaire. Ce salarié d’Airbus à Montoir-de-Bretagne venait d’obtenir un CDI après quatre années d’apprentissage. Sa disparition reste inexpliquée malgré plus d’un an d’enquête. Sa Citroën C4 grise a été retrouvée près du pont de Saint-Nazaire et du Brivet. Les autorités ont ouvert une information judiciaire pour « enlèvement et séquestration », confiée au pôle criminel de Nantes. Le mystère persiste tandis que sa famille garde espoir de le retrouver vivant.

La piste troublante d’un trafic de cigarettes et des dettes colossales

L’émission « Appels à témoins » sur M6, animée par Julien Courbet, a révélé des éléments inquiétants. Un témoin anonyme a affirmé que Théo était impliqué dans un trafic de cigarettes de contrebande. Selon ce témoignage, des images de vidéosurveillance provenant d’un bateau sur le Brivet montreraient le jeune homme en doudoune noire sans manche marchant vers un terrain vague servant de point de deal, sans jamais revenir sur ses pas. La mère de Théo a confirmé être au courant de cette activité illicite.

D’autres témoignages lors de l’émission diffusée le 5 mars 2025 suggèrent que le jeune homme « avait goûté à l’argent facile » et « avait de mauvaises fréquentations ». Il aurait accumulé des dettes colossales atteignant près de 100 000 euros et aurait eu une altercation plusieurs mois avant sa disparition. Plus troublant encore, sa mère a révélé que son fils utilisait une carte d’identité au nom de Maxime, laissant penser qu’il aurait pu quitter le territoire pour fuir ses créanciers.

Des recherches intensives mais toujours sans réponse concrète

Les forces de l’ordre ont déployé d’importants moyens pour retrouver Théo Courcoux. Six jours après la dernière fois où il a été aperçu, une perquisition a été menée dans le quartier de Prézégat, connu pour ses activités illicites. Les recherches dans la Loire ont mobilisé des plongeurs à deux reprises, notamment en juillet, sans résultat. Les témoignages familiaux dans cette affaire criminelle ont été cruciaux pour orienter l’enquête, mais demeurent insuffisants pour résoudre le mystère.

Un hélicoptère a survolé la zone et un chien spécialisé dans la recherche de personnes disparues a été utilisé. Malgré ces efforts, aucune piste n’est officiellement privilégiée par la gendarmerie entre suicide, départ volontaire ou piste criminelle. Les enquêteurs ont analysé la vidéo mentionnée par le témoin anonyme, mais celle-ci « n’a pas apporté d’éléments probants pour l’enquête » selon les médias locaux. L’absence de corps maintient la famille dans une incertitude douloureuse.

La mobilisation croissante de la famille après un an sans nouvelles

Initialement réticente à médiatiser l’affaire, la famille a changé de stratégie après un an sans résultat. En décembre 2024, le père de Théo a lancé un appel à témoins dans la presse, une première dans cette enquête. Il a déclaré : « Au début, on avait peur que la médiatisation gêne l’enquête. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. »

La participation de la famille (mère, sœur et père) à l’émission du 8 janvier 2025 a généré plus de 250 appels, un record selon Julien Courbet

Les messages émouvants de ses proches témoignent de leur détermination. Sa mère a supplié : « Où que tu sois, tu l’es certainement contre ta volonté, on continue de se battre. » Sa sœur Tatiana a ajouté : « Si mon frère m’entend, je ferai tout pour le retrouver, je ne peux concevoir ma vie sans lui. » La famille est soutenue par l’Association Assistance et Recherche de Personnes Disparues (ARPD) qui poursuit inlassablement ses efforts.