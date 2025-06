The Weeknd et Fabrice Eboué : la ressemblance comique qui fait rire avec son humour noir

Dans l’univers des réseaux sociaux, certaines ressemblances entre célébrités deviennent rapidement virales. C’est le cas de Fabrice Eboué, humoriste français reconnu pour son humour noir et son franc-parler, qui fait régulièrement l’objet de comparaisons amusantes avec diverses personnalités. Parmi ces sosies improvisés, The Weeknd occupe une place particulière, créant un phénomène comique que l’artiste a su transformer en matériau pour ses spectacles. Ces parallèles visuels, loin d’être anodins, révèlent la capacité de l’humoriste à rire de lui-même et à utiliser l’autodérision comme une force créative.

Fabrice Eboué et ses sosies célèbres : de Marcelo à The Weeknd

Depuis près de huit ans, les internautes s’amusent à comparer Fabrice Eboué à plusieurs stars internationales sur les plateformes sociales. La ressemblance la plus commentée reste celle avec Marcelo Vieira, célèbre joueur de football du Real Madrid. À chaque match du club espagnol, les réseaux s’enflamment de montages humoristiques juxtaposant les deux hommes avec la mention « après prolongations ». Cette comparaison s’étend également à d’autres personnalités comme Kamini, Doc Gynéco et The Weeknd. Les mèmes mettant en scène l’artiste canadien et l’humoriste français sont particulièrement viraux : The Weeknd y représente « le week-end » tandis que Fabrice Eboué incarne « lundi matin », une blague visuelle jouant sur le contraste entre le chanteur à succès et l’humoriste métis.

« Sur les réseaux sociaux, les gens se foutent ouvertement de ma gueule » : la réaction de l’humoriste

Lors d’une interview accordée à Konbini en janvier 2025, Fabrice Eboué a abordé ces comparaisons avec humour. « Je n’en peux plus, en fait ! » a-t-il déclaré concernant sa ressemblance avec Marcelo. Il a même développé une méthode pour anticiper les vagues de messages : « Quand je vois que ça s’active beaucoup, je me dis : ‘Ah, Madrid joue ce soir' ». Loin de s’offusquer, l’humoriste a intégré ces comparaisons dans ses sketches, transformant ces blagues visuelles en vannes percutantes sur scène. Cette capacité à s’approprier les moqueries révèle un talent particulier pour l’autodérision, qualité essentielle dans le monde du spectacle.

Les mèmes les plus populaires avec Fabrice Eboué

Fabrice Eboué vs Marcelo Vieira : « avant/après prolongations »

The Weeknd vs Fabrice Eboué : « le week-end/lundi matin »

Les montages avec Doc Gynéco et Kamini illustrant « la famille des métis à cheveux frisés »

L’humour noir sans concession : la marque de fabrique de Fabrice Eboué

Le style distinctif de Fabrice Eboué repose sur son refus catégorique du politiquement correct. « Je refuse de m’autocensurer. Je ne coupe que ce qui ne me semble pas drôle », affirme-t-il sans détour. Cette approche sans filtre caractérise ses spectacles et ses apparitions à l’écran, comme dans son one-man show « Adieu hier » présenté au Théâtre Dejazet à Paris ou son film « Barbaque » avec Marina Foïs. L’humoriste excelle à cibler tous les extrémismes avec la même intensité, sans distinction. Une anecdote surprenante révèle même un point commun inattendu avec Emmanuel Macron, évoquant des « histoires de vestiaire au lycée » avec l’actuel président de la République. Son nouveau spectacle attendu au Zénith d’Auvergne témoigne de sa popularité grandissante auprès du public français.