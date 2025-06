The Weeknd et Drake : une fausse chanson générée par intelligence artificielle fait sensation

Une fausse chanson générée par intelligence artificielle a semé la confusion dans l’univers musical en 2023. Ce titre imitait parfaitement les voix de Drake et The Weeknd, deux artistes canadiens au sommet du rap et de la pop mondiale. Cette création non autorisée est apparue dans un contexte particulier : les deux stars, autrefois proches collaborateurs, entretiennent désormais une rivalité notoire qui alimente régulièrement l’actualité du hip-hop. L’incident a soulevé de graves questions sur l’avenir de la propriété intellectuelle dans la musique.

L’incident « Heart On My Sleeve » : quand l’IA s’invite dans le clash

En avril 2023, un morceau baptisé « Heart On My Sleeve » a déferlé sur TikTok, générant plus de 15 millions de vues en quelques jours. Cette chanson, entièrement créée par intelligence artificielle, reproduisait avec une précision troublante les voix et styles caractéristiques de Drake et The Weeknd. Le titre est rapidement devenu viral sur les plateformes de streaming, brouillant la frontière entre création authentique et contrefaçon numérique.

Universal Music Group, qui représente les deux artistes, a immédiatement réagi en exigeant le retrait de ce faux featuring généré par intelligence artificielle pour violation des droits d’auteur. Ce clash artificiel est survenu à un moment où les tensions entre les deux stars canadiennes étaient déjà palpables, ce qui a considérablement amplifié l’intérêt du public et des fans pour cette collaboration fictive. L’incident a révélé la vulnérabilité de l’industrie musicale face aux nouvelles technologies.

De l’amitié à la rivalité : l’histoire complexe entre Drake et The Weeknd

L’origine du conflit entre ces deux titans du rap et de la pop remonte à plusieurs années. Leur relation a commencé sous les meilleurs auspices avec une collaboration en 2011 sur le titre « Live For ». À cette époque, Drake invitait régulièrement The Weeknd sur scène lors de ses concerts, le présentant comme un artiste prometteur de la scène hip-hop canadienne.

La première fissure apparaît en 2012 quand Abel Tesfaye (The Weeknd) choisit de signer chez Republic Records plutôt que chez OVO Sound, le label de Drake. La situation s’aggrave lorsque The Weeknd révèle à Complex que plusieurs chansons initialement prévues pour sa mixtape « House of Balloons » ont finalement été utilisées sur l’album « Take Care » de Drake, montrant que la sobriété des stars peut cacher des conflits professionnels intenses.

En 2019, le clash s’intensifie avec « Lost In The Fire », où The Weeknd semble faire référence à l’enfant caché de Drake. Puis en 2024, l’hostilité explose au grand jour lorsque The Weeknd rejoint le camp des « Avengers » du rap aux côtés de Kendrick Lamar, Future, Metro Boomin et A$AP Rocky contre le « Thanos » Drake.

L’inquiétude de l’industrie musicale face à l’IA : « ce n’est que le début »

Les réactions des professionnels

L’affaire « Heart On My Sleeve » a provoqué une onde de choc dans l’industrie du rap et bien au-delà. Les maisons de disques s’inquiètent désormais sérieusement de la capacité de l’IA à imiter parfaitement les voix et styles musicaux des artistes. Cette technologie représente une menace réelle pour les droits d’auteur et l’authenticité artistique.

Protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle des artistes Développement de technologies de détection des contenus générés par IA Mise en place de réglementations spécifiques pour encadrer ces nouvelles pratiques

Selon plusieurs experts, cette première génération de faux titres créés par intelligence artificielle ne représente que la partie émergée de l’iceberg. Avec l’évolution rapide des technologies, les diss tracks et collaborations fictives pourraient se multiplier, semant la confusion chez les fans et menaçant l’économie du streaming. L’incident entre Drake et The Weeknd pourrait ainsi marquer un tournant décisif pour l’avenir de la création musicale.