The Weeknd en couple : l’histoire d’amour avec Bella Hadid et sa relation amoureuse

The Weeknd et Bella Hadid ont formé l’un des couples les plus médiatisés de l’industrie musicale. Leur relation tumultueuse a captivé les fans et les médias pendant plusieurs années. Abel Tesfaye, connu sous son nom de scène The Weeknd, a partagé une histoire d’amour faite de hauts et de bas avec le mannequin international. Cette romance a inspiré plusieurs de ses chansons, reflétant les différentes phases de leur relation complexe.

Les hauts et les bas de la relation entre Bella Hadid et The Weeknd

L’histoire d’amour entre l’artiste canadien et le célèbre mannequin a débuté en mai 2015, lorsque les premières rumeurs de leur idylle ont commencé à circuler. Leur relation s’est officialisée en octobre de la même année, lors de l’anniversaire de Bella Hadid où ils sont apparus main dans la main. Le couple a connu sa première apparition médiatique marquante en février 2016 sur le tapis rouge des Grammy Awards, où l’interprète de « Starboy » a remporté deux prestigieuses récompenses pour sa musique R’n’B.

Leur parcours amoureux s’se démarque par une série de ruptures et retrouvailles :

Fin 2016 : Première rupture officielle

Novembre 2016 : Rencontre emblématique au défilé Victoria’s Secret

2017 : The Weeknd entame une relation avec Selena Gomez

Fin 2017 : Indices de réconciliation avec Bella

Festival de Cannes 2018 : Confirmation de leurs retrouvailles

La sœur de Gigi Hadid et le chanteur se sont séparés à nouveau en août 2019, chacun souhaitant se consacrer à sa carrière. Cette relation en dents de scie illustre parfaitement les défis amoureux que peuvent rencontrer les célébrités confrontées à des emplois du temps surchargés et une exposition médiatique constante.

The Weeknd, le crooner qui sait parler aux femmes

Les albums de The Weeknd, de « House of Balloons » à « After Hours », regorgent de textes évoquant l’amour et les relations passionnelles. Le succès du chanteur repose en partie sur sa capacité à créer des chansons d’amour teintées de mélancolie et de sensualité. Ses compositions comme « Angel », « The Town » ou « Adaptation » reflètent sa vision des relations amoureuses, souvent complexes et tourmentées.

Son style musical mêlant pop, R’n’B et sonorités urbaines renforce son image de crooner moderne Ses textes visitent les thèmes de l’amour, de la passion et des ruptures douloureuses Plusieurs titres de « My Dear Melancholy » semblent directement inspirés par sa relation avec Bella Hadid

L’univers musical d’Abel Tesfaye se caractérise par des paroles érotiques et des ambiances sensuelles qui séduisent un large public féminin. Ses performances scéniques et ses chorégraphies lors de ses tournées renforcent cette image de séducteur charismatique qui comprend les désirs et les sentiments féminins.

De la musique au petit écran : la vie sentimentale de The Weeknd sous les projecteurs

Entre créations artistiques et relations amoureuses

La série « The Idol » (2023) a marqué son passage au monde du cinéma

Sa collaboration avec Lily-Rose Depp a alimenté des rumeurs de rapprochement

Ses duos musicaux avec Ariana Grande ont également fait jaser les médias

Après sa rupture avec Bella Hadid en 2016, The Weeknd a vécu une histoire médiatisée avec l’actrice et chanteuse Selena Gomez. Cette relation a pris fin après quelques mois, peu avant ses retrouvailles avec le mannequin. Le succès planétaire de l’artiste canadien a considérablement influencé sa vie privée et ses relations amoureuses.

Ses projets artistiques s’entremêlent souvent avec sa vie sentimentale

Le show-business et l’exposition médiatique compliquent la stabilité de ses relations

Les fans et spectateurs suivent chaque développement de la vie amoureuse du rappeur avec passion. Sa renommée dans l’univers du divertissement et sa popularité grandissante font de chaque nouvelle relation potentielle un sujet brûlant pour les médias d’Hollywood.