The Weeknd change officiellement de nom : pourquoi la star abandonne son nom de scène

The Weeknd, superstar canadienne de la musique, vient d’officialiser un changement majeur qui bouleverse le paysage musical international. L’artiste mondialement connu abandonne son célèbre nom de scène pour revenir à son identité de naissance, Abel Tesfaye. Ce changement est déjà visible sur ses comptes Twitter et Instagram, où le chanteur a modifié ses pseudonymes. Dans une interview révélatrice au magazine W, l’artiste d’origine éthiopienne a qualifié cette transition d’expérience profondément cathartique, marquant un tournant décisif dans sa carrière exceptionnelle.

Clore le chapitre The Weeknd : les raisons d’un abandon artistique majeur

La décision d’Abel Tesfaye de renoncer à son pseudonyme illustre un désir profond de transformation identitaire et artistique. Le chanteur de 33 ans a clairement exprimé sa volonté de « tuer The Weeknd » dans ses déclarations au magazine W. Il décrit ce processus comme une nécessité de « se débarrasser de cette peau pour renaître ». Cette transition reflète son sentiment d’avoir épuisé les possibilités créatives sous son nom de scène. « Avec mon expérience de The Weeknd, j’ai dit tout ce que je pouvais dire », a-t-il confié avec conviction.

L’épuisement lié à la célébrité et les pressions de l’industrie musicale ont également pesé dans cette décision. Un incident révélateur s’est produit en septembre 2022, lorsque l’artiste a perdu sa voix lors d’un spectacle au SoFi Stadium. Il attribue cet épisode au stress intense et à la pression qu’il s’imposait constamment pour maintenir son statut d’étoile montante.

De l’artiste le plus populaire du monde à une renaissance identitaire

Le parcours de The Weeknd représente une success-story exceptionnelle dans l’industrie musicale moderne. Débutant modestement sur YouTube, ce chanteur originaire de Toronto est devenu une référence incontournable avec des performances record. Son tube planétaire « Blinding Lights » s’est imposé comme la chanson la plus écoutée sur Spotify en 2020, faisant de lui le premier artiste à franchir le cap des 100 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme.

Son bilan artistique impressionne : trois mixtapes, quatre EP, cinq albums studio, plus de 75 millions de disques vendus, sept certifications diamant et quatre prestigieux Grammy Awards. Paradoxalement, ce succès phénoménal semble avoir contribué à sa décision de tourner la page et d’entamer une renaissance créative sous sa véritable identité.

Un dernier album et une diversification vers le cinéma et la télévision

Abel Tesfaye prépare un album final sous le pseudonyme The Weeknd, qu’il qualifie lui-même de « chant du cygne ». Cette conclusion musicale s’accompagne d’une diversification artistique majeure. L’artiste canadien s’est impliqué dans la création de la série HBO « The Idol » aux côtés de Lily-Rose Depp, assumant simultanément les rôles d’acteur, producteur et scénariste en collaboration avec Sam Levinson.

Ce nouveau chapitre créatif se poursuit avec le projet ambitieux « Hurry Up Tomorrow », une œuvre hybride combinant album musical et thriller psychologique cinématographique. Ce film, qui mettra en scène Jenna Ortega et Barry Keoghan, semble incarner parfaitement cette phase de transition dans laquelle Abel Tesfaye abandonne son célèbre pseudonyme pour embrasser pleinement son identité authentique.