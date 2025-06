The Weeknd et Bella Hadid : les moments marquants de leur relation amoureuse

The Weeknd et Bella Hadid forment l’un des couples les plus suivis de l’industrie du divertissement, alternant entre moments de passion et séparations médiatisées. Leur histoire d’amour tumultueuse a captivé les fans depuis 2015, offrant un aperçu captivant de la vie amoureuse sous les projecteurs. Entre la carrière musicale florissante du chanteur canadien et le parcours fulgurant du mannequin international, leur relation a connu de nombreux rebondissements qui ont marqué la culture populaire.

L’histoire d’une relation en montagnes russes : ruptures et retrouvailles

La romance entre Bella Hadid et The Weeknd a débuté en mai 2015 avec les premières rumeurs, avant d’être officialisée en octobre lors de l’anniversaire du mannequin. Leur première apparition publique marquante survient en février 2016 aux Grammy Awards, où le chanteur remporte deux statues prestigieuses avec Bella à ses côtés sur le tapis rouge. Toutefois, fin 2016, le couple annonce sa séparation, créant un moment de tension lors du défilé Victoria’s Secret où Bella défile tandis que The Weeknd performe sur scène. Cette rupture pousse l’artiste dans les bras de Selena Gomez pour une brève idylle, avant des signes de réconciliation fin 2017, lorsqu’il est aperçu quittant l’appartement de Bella à New York. L’année 2018 marque leurs retrouvailles passionnées au Festival de Cannes, immortalisées par un baiser lors de la soirée Magnum devenu viral sur Instagram. Malgré cette réconciliation, août 2019 sonne le glas de leur relation, les deux stars décidant de se séparer pour se consacrer à leurs projets professionnels respectifs.

Quand leur amour s’exprime en musique : les références à Bella dans les chansons de The Weeknd

The Weeknd a transformé ses émotions en art à travers son EP « My Dear Melancholy » sorti en 2018, véritable journal intime musical de ses relations avec Selena Gomez et Bella Hadid. Dans la chanson « Wasted Times », les références au mannequin sont particulièrement explicites lorsqu’il chante : « J’ai perdu mon temps avec quelqu’un qui ne t’arrivait pas à la cheville ». Le titre contient également des allusions au passé de cavalière de Bella, qui nourrissait l’ambition de participer aux Jeux olympiques de Rio 2016, rêve anéanti par sa maladie de Lyme. À travers ses paroles empreintes de mélancolie, l’artiste canadien exprime des regrets profonds et des sentiments persistants envers son ex-compagne. Cette musique constitue une fenêtre sur leur vie privée, permettant aux fans d’entrevoir les complexités de leur relation amoureuse et nourrissant les théories et spéculations sur un possible retour du couple.

Les défis d’un couple sous les projecteurs : entre carrières exigeantes et attention médiatique

La relation entre ces deux célébrités internationales a été constamment mise à l’épreuve par leurs emplois du temps surchargés. Entre les tournées mondiales du chanteur et les défilés internationaux du mannequin, trouver du temps pour nourrir leur amour relevait du défi. Leurs apparitions communes lors d’événements comme Coachella, le Met Gala ou le Festival de Cannes créaient l’événement, les photographes immortalisant chaque regard échangé. Les fans continuent de « shipper » le couple malgré les ruptures, analysant le moindre indice sur les réseaux sociaux qui pourrait suggérer une réconciliation. Parmi les anecdotes marquantes de leur histoire, on se souvient de leurs tenues camouflage assorties lors de certaines sorties, témoignant d’une complicité stylistique. La scénographie de leurs apparitions publiques, toujours minutieusement orchestrée, révélait la magie de leur connexion mais également la pression médiatique constante qui pesait sur leurs épaules d’amoureux exposés.