The Weeknd et Bella Hadid : les moments complices d’une relation amoureuse

La romance entre The Weeknd et Bella Hadid passionne les fans depuis des années. Cette histoire d’amour tumultueuse entre le chanteur canadien et le mannequin américain a connu de nombreux rebondissements. Leurs regards complices sur les photos et leurs apparitions publiques captivantes ont nourri l’imaginaire des admirateurs du couple. Malgré leurs ruptures médiatisées, leur attirance mutuelle semble toujours les ramener l’un vers l’autre.

Une histoire d’amour faite de ruptures et retrouvailles

L’histoire passionnelle entre Bella Hadid et The Weeknd débute en mai 2015, lorsque des rumeurs de relation émergent sur les réseaux sociaux. Le couple officialise leur idylle en octobre de la même année, lors de l’anniversaire du mannequin. Leur première apparition publique marquante survient aux Grammy Awards 2016, où l’artiste repart avec deux statuettes.

Fin 2016, le couple annonce sa première séparation, juste avant que Bella ne défile pour Victoria’s Secret, événement où The Weeknd performait sur scène. Cette situation crée un moment emblématique dans la pop culture, lorsque le mannequin ignore superbement son ex-compagnon pendant le défilé. Quelques mois plus tard, le chanteur entame une relation avec Selena Gomez, amie proche de Taylor Swift et du cercle de Bella, ce qui génère des tensions.

Fin 2017 marque leurs retrouvailles amoureuses, quand The Weeknd est aperçu quittant l’appartement de Bella. Le Festival de Cannes 2018 confirme leur réconciliation avec un baiser remarqué lors de la soirée Magnum. Cette relation entre stars aux parcours inspirants prend à nouveau fin en août 2019, chacun souhaitant se consacrer à ses projets respectifs.

Quand The Weeknd s’inspire de Bella dans sa musique

L’album « My Dear Melancholy » (2018) dévoile les sentiments profonds du chanteur envers ses anciennes compagnes. Dans « Wasted Times », il fait directement référence à Bella : « J’ai perdu mon temps avec quelqu’un qui ne t’arrivait pas à la cheville », une critique à peine voilée de sa relation avec Selena Gomez. The Weeknd confesse également : « bien que ma vie était un enfer avec toi, je n’arrive pas à t’oublier ».

Les paroles de ses chansons évoquent aussi la passion de Bella pour l’équitation, le mannequin ayant rêvé de participer aux Jeux olympiques de Rio avant que sa maladie de Lyme ne brise ses espoirs. Cette référence intime confirme la profondeur des sentiments amoureux que l’artiste continue d’éprouver pour son ex-compagne, nourrissant les fantasmes des fans sur une éventuelle réconciliation.

Les apparitions publiques qui ont marqué les esprits

Le couple emblématique de la pop culture a multiplié les apparitions remarquées lors d’événements mondains. Leur présence au festival Coachella et au Met Gala a toujours suscité l’attention des médias. Pour l’anniversaire de The Weeknd, ils avaient choisi de porter des tenues camouflage assorties, dévoilant leur complicité.

La scénographie futuriste de la tournée « After Hours til Dawn Tour » alimente les théories des fans. Certains affirment que la statue robotique utilisée pendant les concerts serait inspirée de Bella. Cette création évoquant les cyber-femmes et l’esthétique de l’illustrateur japonais Hajime Sorayama reflèterait l’influence persistante du mannequin dans l’univers créatif du chanteur. Malgré les années écoulées depuis leur dernière séparation, l’ombre de Bella plane toujours sur l’œuvre de The Weeknd.