The Weeknd et Bella Hadid : l’histoire d’amour du couple en détail

The Weeknd et Bella Hadid ont formé l’un des couples les plus médiatisés de l’industrie du divertissement. Leurs multiples ruptures et retrouvailles ont captivé l’attention des médias pendant plusieurs années. Cette histoire d’amour tumultueuse entre le chanteur canadien et le mannequin international illustre parfaitement les défis des relations amoureuses sous les projecteurs d’Hollywood. Découvrez les moments-clés de leur relation et l’impact qu’elle a eu sur leurs carrières respectives.

Une histoire d’amour compliquée : chronologie des ruptures et retrouvailles

La relation entre Bella Hadid et Abel Tesfaye, connu sous le nom de scène The Weeknd, débute en mai 2015. Des rumeurs circulent alors sur leur fréquentation régulière avant une officialisation en octobre lors de l’anniversaire du mannequin. Leur première apparition publique comme couple se déroule en février 2016 sur le tapis rouge des Grammy Awards, cérémonie durant laquelle l’artiste remporte deux prestigieuses récompenses.

Les moments marquants de leur première relation (2015-2016)

Pendant cette première période, le couple partage de nombreux moments médiatisés :

Des apparitions remarquées sur les tapis rouges

Des vacances romantiques captées par les paparazzis

Des déclarations affectueuses dans la presse

Des publications sur les réseaux sociaux célébrant leur amour

Des soutiens mutuels lors d’événements professionnels importants

La période de séparation et les nouvelles relations

Fin 2016, le couple star annonce sa séparation, attribuée à leurs emplois du temps incompatibles. Quelques semaines plus tard, une scène emblématique se produit lors du défilé Victoria’s Secret : Bella défile sur le podium pendant que The Weeknd chante, créant un moment chargé d’émotion. L’artiste entame ensuite une relation avec Selena Gomez, provoquant des tensions dans leur cercle social commun, Selena étant proche de l’entourage de Bella.

Rupture officielle en novembre 2016 Rencontre au défilé Victoria’s Secret en décembre 2016 Relation de The Weeknd avec Selena Gomez début 2017 Fin de la relation avec Selena Gomez en octobre 2017 Premières rumeurs de réconciliation avec Bella fin 2017

Les retrouvailles et la dernière rupture connue

Les retrouvailles du couple sont confirmées au Festival de Cannes 2018, où ils s’affichent ensemble lors de plusieurs événements. Leur histoire d’amour reprend alors de plus belle, avant une nouvelle séparation en août 2019. Depuis cette date, aucune réconciliation officielle n’a été annoncée, laissant les fans spéculer sur un possible retour de flamme.

The Weeknd : crooner langoureux aux multiples facettes

Abel Makkonen Tesfaye, originaire du Canada, a connu une ascension fulgurante dans l’industrie musicale. Sa carrière débute au début des années 2010 avec le soutien de Drake, qui repère son talent unique. Son style musical distinctif mélange R&B, hip-hop, soul et pop, créant une signature sonore immédiatement reconnaissable.

Création d’une identité musicale unique entre R&B et pop

Collaboration avec de nombreux artistes reconnus

Développement d’un univers visuel caractéristique

Évolution artistique constante à travers ses albums

Exploration de thèmes personnels et émotionnels dans ses paroles

De l’anonymat au succès planétaire

The Weeknd est passé de l’anonymat à la célébrité mondiale en quelques années seulement. Sa voix envoûtante et ses productions musicales innovantes lui ont permis de conquérir un public international. Ses performances scéniques lors de tournées mondiales ont consolidé sa réputation d’artiste complet.

Sa musique et ses influences

L’artiste puise ses influences dans différents univers musicaux : la soul mélancolique, le R&B moderne et le hip-hop urbain. Ses chansons cherchent souvent les thèmes de l’amour, du désir, du vide émotionnel et de la douleur, reflétant parfois sa propre expérience relationnelle.

Influences musicales diverses (Michael Jackson, Prince) Exploration de thèmes sombres et mélancoliques Évolution stylistique à travers ses différents albums Collaborations avec des producteurs de renom Création d’un univers sonore reconnaissable

Sa diversification vers d’autres médias

En 2023, The Weeknd s’est aventuré dans le monde de la télévision avec la série « The Idol » aux côtés de Lily-Rose Depp. Bien que le projet n’ait pas rencontré le succès escompté, cette initiative atteste sa volonté d’visiter différentes formes d’expression artistique.

L’impact de leur relation sur leurs carrières respectives

La relation entre Bella Hadid et The Weeknd a influencé leurs parcours professionnels respectifs. Des fans ont élaboré des théories selon lesquelles certaines chansons et choix artistiques de l’artiste feraient référence à leur histoire d’amour. L’exemple le plus notable concerne la statue robotique utilisée lors de sa tournée « After Hours til Dawn Tour », que certains interprètent comme une représentation de Bella.

Références supposées à leur relation dans les paroles de The Weeknd

Influence sur les choix vestimentaires et esthétiques de Bella

Augmentation de leur visibilité médiatique respective

Collaborations artistiques inspirées par leur relation

Gestion professionnelle de leurs apparitions communes après rupture

L’influence sur la créativité de The Weeknd

Plusieurs albums de The Weeknd contiennent des références qui pourraient être interprétées comme des allusions à sa relation avec Bella. Le spleen amoureux et la douleur des séparations constituent des thèmes récurrents dans son œuvre, alimentant sa créativité et touchant un public qui s’identifie à ces émotions universelles.