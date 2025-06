The Weeknd et Ariana Grande se retrouvent pour un nouveau remix

La scène musicale s’enflamme avec l’annonce d’une quatrième collaboration entre The Weeknd et Ariana Grande. Le duo dévoile un remix très attendu de « Die For You », disponible depuis le 24 février 2023. Ce nouveau morceau commun enrichit leur catalogue de duos à succès et marque le retour d’Ariana Grande à la musique après une période consacrée à sa carrière d’actrice, notamment pour le tournage du film « Wicked ». Les fans des deux artistes peuvent désormais découvrir cette nouvelle version d’un titre initialement paru en 2016 sur l’album « Starboy ».

Une histoire de collaborations musicales à succès

L’alchimie vocale entre ces deux géants de la pop a débuté en 2014 avec leur premier duo « Love Me Harder ». Ce premier morceau commun a immédiatement conquis le public grâce à la combinaison des voix cristallines d’Ariana et des mélodies sombres de The Weeknd. En 2020, leur chemin s’est à nouveau croisé sur « Off The Table », un titre plus introspectif figurant sur l’album « Positions » de la chanteuse.

L’année suivante, ils ont propulsé le remix de « Save Your Tears » au sommet des classements Billboard. Cette version revisitée d’un des plus grands hits de The Weeknd cumule aujourd’hui plus de 505 millions d’écoutes sur Spotify. Les paroles abordent les thèmes du regret après une rupture amoureuse, évoquant notamment:

Le sentiment d’avoir abandonné un partenaire sans explication

La rencontre avec un ex dans une salle bondée

Le désir de réparer une relation brisée

L’expression émotionnelle à travers les larmes

Certains fans y voient des références à la relation de The Weeknd avec Bella Hadid. Cette série de collaborations a établi une signature musicale commune qui transcende leurs univers respectifs.

« Die For You » : renaissance d’un titre par un remix inattendu

« Die For You » connaît une seconde vie grâce à ce remix inattendu. Initialement sorti en 2016 sur l’album « Starboy », ce morceau bénéficie désormais de la touche vocale unique d’Ariana Grande. L’annonce de cette collaboration sur les réseaux sociaux les 21-22 février 2023 a déclenché une vague d’enthousiasme chez les fans des deux artistes.

Ariana a enregistré son couplet après 14 heures sur le plateau de « Wicked » Elle a partagé une vidéo TikTok montrant son processus créatif The Weeknd a récemment signé la bande originale d’Avatar 2 Le remix est disponible sur toutes les plateformes d’écoute

Ces deux artistes traversent des phases différentes de leur carrière : Ariana Grande était en pause musicale depuis « Positions » (2020), se consacrant à la sobriété des stars : parcours inspirants de résilience et réussite, tandis que The Weeknd poursuit son ascension après plusieurs projets majeurs.

La mélodie de leurs collaborations rappelle souvent les années 80, avec des influences pop nostalgiques que les fans adorent. Leurs voix se complètent parfaitement, créant une harmonie qui explique le succès commercial systématique de leurs duos. Cette quatrième collaboration confirme leur statut de duo incontournable dans l’industrie musicale actuelle.