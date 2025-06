The Idol : la série sulfureuse avec Lily-Rose Depp et The Weeknd se dévoile

Au cœur des productions les plus controversées de HBO, la série « The Idol » a marqué l’univers des séries télévisées en 2023. Créée par le trio Sam Levinson (déjà connu pour Euphoria), Abel Tesfaye (The Weeknd) et Reza Fahim, ce show met en scène Lily-Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, une pop star traversant une période tumultueuse. Face à elle, The Weeknd incarne Tedros, propriétaire d’un club nocturne à Los Angeles et leader charismatique d’une secte. Présentée en grande pompe au Festival de Cannes, cette série hollywoodienne sulfureuse a déclenché des polémiques bien avant sa diffusion officielle sur la chaîne américaine.

Une production marquée par les controverses et le scandale

Le tournage de « The Idol » s'est rapidement retrouvé au centre d'une tempête médiatique après une enquête approfondie publiée par Rolling Stone. Cette investigation a révélé un climat particulièrement toxique sur les plateaux et des conditions de travail chaotiques. La série a essuyé de vives critiques concernant l'hypersexualisation des scènes impliquant Lily-Rose Depp, certains médias allant jusqu'à qualifier ces séquences de pornographiques.

Le départ inattendu de la réalisatrice initiale Amy Seimetz avant la fin du tournage a intensifié les spéculations. Des sources internes ont affirmé que Sam Levinson aurait ajouté des scènes problématiques au dernier moment, sans consultation préalable de l’équipe créative. La performance d’acteur de The Weeknd n’a pas non plus échappé aux critiques, souvent décrite comme caricaturale par les spectateurs et la presse spécialisée.

Le duo Lily-Rose Depp et The Weeknd sous les projecteurs de Cannes

La montée des marches du Festival de Cannes 2023 a offert une exposition médiatique considérable aux deux protagonistes principaux. Lily-Rose Depp et The Weeknd sont apparus complices sur le tapis rouge, accompagnés du réalisateur Sam Levinson pour présenter les deux premiers épisodes de leur série. Cet événement cinématographique majeur a généré autant de fascination que de débats animés parmi les critiques internationaux.

Une avant-première sous haute tension

Les tenues et l’attitude des deux stars ont fait l’objet de nombreux commentaires dans la presse. Cette présentation cannoise représentait un enjeu stratégique crucial pour HBO dans sa campagne promotionnelle mondiale, malgré les controverses grandissantes entourant le contenu de la série.

Une série au destin scellé malgré l’aura de ses stars

Malgré la notoriété de l’actrice Lily-Rose Depp et la popularité planétaire du chanteur The Weeknd, « The Idol » n’a pas réussi à séduire son public. HBO a finalement pris la décision d’annuler la série après une première saison comptant seulement 5 épisodes, au lieu des 6 initialement prévus.

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Lily-Rose Depp a évoqué sa relation complexe avec The Weeknd pendant le tournage, confiant qu’elle préférait parfois l’éviter lorsqu’il était en « full mode Tedros ». Cette immersion totale dans son personnage de leader de secte illustre les difficultés créatives rencontrées sur ce projet cinématographique controversé qui aura finalement eu une existence aussi brève qu’intense dans le paysage des séries contemporaines.