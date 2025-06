The Idol : Lily-Rose Depp et The Weeknd dans une série sulfureuse sur HBO

En juin 2023, la chaîne HBO a lancé « The Idol », une série sulfureuse créée par Sam Levinson (également à l’origine d’Euphoria), Reza Fahim et Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Cette production raconte l’histoire de Jocelyn, une pop star en pleine crise existentielle incarnée par Lily-Rose Depp, qui croise le chemin de Tedros, un propriétaire de club nocturne et leader de secte joué par The Weeknd. Présentée au Festival de Cannes 2023, cette série a rapidement déclenché de vives polémiques tant pour son contenu que pour les conditions de sa production.

Une série controversée marquée par des tournages chaotiques

Avant même sa diffusion, The Idol s’est retrouvée au cœur d’une tempête médiatique suite à une enquête publiée par Rolling Stone. Le magazine révélait un climat qualifié de « toxique » sur le plateau et des changements créatifs majeurs en cours de route. La réalisatrice Amy Seimetz, initialement prévue pour diriger l’ensemble des épisodes, a quitté le projet en plein tournage, laissant Sam Levinson reprendre les commandes. Ce dernier aurait alors ajouté des scènes jugées problématiques au script original.

Réduite de six à cinq épisodes, la production a connu des remaniements significatifs qui ont alimenté les rumeurs d’un projet en difficulté. Face à ces accusations, l’équipe s’est défendue avec vigueur lors des conférences de presse à Cannes. Lily-Rose Depp a notamment pris la parole pour qualifier son expérience de travail avec Levinson comme « la meilleure de sa carrière » dans un communiqué officiel, contredisant frontalement les allégations de dysfonctionnements.

Des scènes sulfureuses et un contenu controversé

The Idol examine les aspects les plus sombres de l’industrie musicale et hollywoodienne à travers une relation tumultueuse entre ses protagonistes. La série a été violemment critiquée pour son approche de la sexualité, certains l’accusant de « promouvoir la culture du viol » et d' »hypersexualiser » son actrice principale. Les scènes intimes impliquant Lily-Rose Depp ont été comparées à de la pornographie par plusieurs médias influents.

Un personnage inspiré de figures réelles

Des analyses ont établi des parallèles entre le personnage de Jocelyn et certaines pop stars comme Britney Spears, renforçant le caractère troublant de cette fiction. Ces représentations controversées ont finalement pesé dans la décision de HBO de ne pas renouveler la série pour une seconde saison, malgré des audiences jugées correctes.

Un duo d’acteurs sous les projecteurs du Festival de Cannes

La présentation des premiers épisodes au Festival de Cannes 2023 a créé l’événement avec Lily-Rose Depp et The Weeknd montant ensemble les marches. Le casting comprend également d’autres artistes reconnus :

Jennie Ruby Jane du groupe K-pop Blackpink

Troye Sivan, Moses Sumney et Rachel Sennott

Dan Levy, Jane Adams et Hari Nef

Si la performance de Lily-Rose Depp a reçu quelques éloges, le jeu d’acteur de The Weeknd a été largement critiqué comme « caricatural ». L’actrice a d’ailleurs révélé dans une interview que son partenaire pratiquait le « method acting », restant dans la peau de son personnage de Tedros entre les prises, au point qu’elle préférait parfois l’éviter sur le plateau quand il était pleinement dans son rôle. Cette série aux ambitions cinématographiques évidente reste comme un échec artistique retentissant pour HBO, qui a officiellement annoncé son annulation après une unique saison.