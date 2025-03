Tezenis : vêtements et accessoires italiens de mode en promotion sur Zalando

Tezenis, fleuron de la mode italienne, a conquis le cœur des consommateurs depuis sa création en 2003. Cette marque dynamique du groupe Calzedonia s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable du prêt-à-porter accessible. Avec une présence dans 32 pays et plus de 700 points de vente, Tezenis séduit par ses collections tendance à prix compétitifs. Désormais disponible sur Zalando, la marque offre des promotions alléchantes sur ses vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants.

L’essor fulgurant d’une marque italienne innovante

L’histoire de Tezenis illustre parfaitement le succès d’une entreprise italienne dans l’industrie de la mode. En moins de deux décennies, la marque a connu une expansion fulgurante, ouvrant pas moins de 735 boutiques à travers le monde, dont 353 sur son territoire d’origine. Cette croissance s’appuie sur une stratégie de distribution bien pensée :

Des magasins au design épuré situés dans des quartiers prisés

Le développement de l’e-commerce avec 25 boutiques en ligne

Une présence remarquée sur des plateformes comme Zalando

Tezenis a su capter l’attention d’un public jeune et branché en proposant des produits en phase avec les dernières tendances. La marque renouvelle fréquemment ses collections, offrant en conséquence un large éventail de choix aux consommateurs. Son engagement dans le monde de la musique, à travers sa participation à des événements majeurs, renforce son image de marque dynamique et contemporaine.

Un engagement fort pour une mode responsable

Au-delà de son succès commercial, Tezenis se démarque grâce à son engagement en faveur d’une mode plus durable. La marque a mis en place plusieurs initiatives éco-responsables :

Utilisation de fibres écologiques dans la confection des vêtements Recours au papier recyclé pour les emballages Réutilisation des déchets de production Efforts pour réduire la consommation d’eau et les émissions de CO2

Ces actions témoignent de la volonté de Tezenis de concilier mode abordable et respect de l’environnement. La marque propose une gamme variée de produits, allant des sous-vêtements aux tenues de sport, en passant par les maillots de bain et les vêtements du quotidien. Cette diversité, associée à des prix attractifs, permet à Tezenis de répondre aux attentes d’une clientèle soucieuse de son budget et de son image.

Une expérience d’achat optimisée

Tezenis a également mis l’accent sur l’amélioration de l’expérience client, notamment en ligne. La marque offre :

Un système de paiement sécurisé

Des options de livraison flexibles

Une politique de retour avantageuse

En addition, Tezenis a développé un programme de fidélité et une newsletter pour tenir ses clients informés des dernières nouveautés et promotions. La présence de la marque sur Zalando élargit encore davantage sa visibilité et facilite l’accès à ses produits pour les consommateurs. Grâce à ces services et à son approvisionnement efficace en vêtements femme, Tezenis continue de séduire une clientèle toujours plus large, confirmant effectivement son statut de marque incontournable de la mode italienne accessible.