Tezenis : marque de mode en ligne en France

Née en 2003 sous l’égide du groupe Calzedonia, cette enseigne italienne s’est imposée comme une référence dans l’univers de la lingerie et des sous-vêtements. Son positionnement sur le segment des prix accessibles séduit une clientèle diversifiée, avide de renouveler régulièrement sa garde-robe intime. La philosophie de l’enseigne repose sur des valeurs d’inclusion et de liberté, célébrant toutes les morphologies sans distinction. Après avoir conquis le marché transalpin et européen, elle a franchi un cap stratégique en s’installant dans l’Hexagone dès avril 2018. Cette implantation marque une nouvelle étape pour cette griffe qui allie confort et élégance à travers des collections qui suivent les tendances actuelles. Le réseau physique se déploie dans plusieurs grandes villes françaises, complété par une présence digitale dynamique.

L’histoire et l’implantation de Tezenis en France

Les débuts italiens et l’expansion européenne

Le groupe Calzedonia a créé cette marque de lingerie en 2003, initiant ainsi une aventure commerciale d’envergure internationale. Le développement s’est effectué à une cadence remarquable, atteignant rapidement 735 points de vente répartis dans 32 pays différents. L’Italie concentre à elle seule 353 magasins, témoignant de l’ancrage solide sur le marché domestique italien. L’Europe représente le cœur de l’expansion avec près de 600 boutiques implantées dans une vingtaine de pays du continent.

Cette stratégie d’implantation privilégie les emplacements stratégiques dans des quartiers centraux facilement accessibles. Le design minimaliste des boutiques crée une expérience shopping distinctive. La digitalisation accompagne cette croissance physique avec 25 boutiques en ligne qui permettent de toucher une clientèle connectée. Cette double présence garantit une visibilité optimale auprès de différents profils de consommateurs.

L’arrivée stratégique dans l’Hexagone

La première incursion française s’est matérialisée en avril 2018 avec l’ouverture d’une boutique test lyonnaise au sein du centre commercial de la Part-Dieu. Cette implantation initiale a permis de valider le concept avant une expansion parisienne ambitieuse. La capitale française a accueilli trois adresses majeures, dont un flagship de 230 mètres carrés au 130 rue de Rivoli, installé dans l’ancien espace Pimkie.

Le 16 novembre, un point de vente a investi la galerie commerciale de la gare Saint-Lazare, suivi d’une troisième adresse aux Quatre Temps à La Défense. Les régions n’ont pas été négligées avec des ouvertures successives : Aéroville dans la région francilienne, Cabriès au Plan-de-Campagne, Montpellier, Toulouse au 35 rue d’Alsace-Lorraine et Bordeaux au 86 rue Sainte-Catherine. L’objectif fixé prévoyait une dizaine de boutiques fin 2019, s’inscrivant dans les 200 points de vente que totalise le groupe Calzedonia dans l’Hexagone.

Les collections et l’offre produits accessibles

Une gamme variée pour tous les besoins

Les collections incarnent le résultat d’une recherche poussée combinant confort et esthétisme dans chaque création. La gamme s’étend de la lingerie aux maillots de bain, en passant par les tenues de sport et les vêtements du quotidien. Du balconnet sophistiqué à la brassière minimaliste, les styles répondent aux attentes d’une clientèle féminine exigeante. Les ensembles séduisants côtoient des pièces pratiques pour le quotidien, offrant ainsi une palette de choix diversifiée.

Les vêtements de nuit se déclinent dans des coloris apaisants, privilégiant des tissus doux qui garantissent un bien-être optimal. La marque multiplie les partenariats créatifs avec des licences reconnues comme Snoopy ou Disney, intégrant Donald Duck dans certaines collections. Cette stratégie permet d’élargir l’attractivité des produits auprès de différentes tranches d’âge. Les matières sélectionnées privilégient l’extensibilité et la douceur pour s’adapter au mode de vie contemporain.

Un positionnement tarifaire attractif

La politique tarifaire est un élément distinctif clé avec une moyenne de 15 euros pour un soutien-gorge et 6 euros pour une culotte. Cette accessibilité financière positionne l’enseigne comme l’offre la plus abordable du groupe Calzedonia. Les tissus doux et extensibles s’adaptent aux morphologies diverses, garantissant un confort quotidien apprécié par la clientèle. Les collections se renouvellent fréquemment pour suivre les tendances, proposant de nombreux basiques correspondant aux modes actuelles.

Les designs oscillent entre classicisme intemporel et audace colorée, avec des motifs vifs qui attirent une clientèle jeune. Cette diversité stylistique permet à chaque femme de trouver des pièces correspondant à sa personnalité et ses envies. La qualité demeure une priorité malgré les prix attractifs, créant ainsi un rapport qualité-prix compétitif. Cette stratégie favorise le renouvellement fréquent des achats et fidélise une clientèle sensible aux innovations abordables.