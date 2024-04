Tempête de sable du Sahara : quels sont les départements touchés ce week-end ?

Une remontée d'air chaud venant d'Afrique va toucher la France ce week-end, provoquant une hausse des températures et le passage d'un nuage de sable du Sahara.

Ce nuage de sable devrait être visible à l'œil nu dans de nombreuses régions.

Une vague de chaleur venue d'Afrique et accompagnée d'un nuage de sable du Sahara s'apprête à balayer la France ce week-end.

Cette rencontre atmosphérique unique promet des températures élevées et un voile de poussières minérales, offrant un spectacle visuel singulier, mais néanmoins impactant pour la santé. Alors que les régions françaises se préparent à accueillir ce phénomène, la planète, elle, bénéficiera des bienfaits de ces poussières pour la vitalité de la biodiversité marine.

Quand la chaleur et le sable du Sahara se réunissent

Un impressionnant phénomène météorologique s'apprête à toucher la France ce week-end, notamment le samedi 6 avril 2024, avec l'arrivée d'une remontée d'air chaud en provenance d'Afrique. Cette vague de chaleur exceptionnelle pourrait faire grimper les températures au-dessus de 30 °C, en particulier dans le sud-ouest du pays. En parallèle, un imposant nuage de sable du Sahara se prépare à recouvrir le ciel français, offrant un spectacle atypique et coloré, potentiellement visible à l'œil nu dans de nombreuses régions.

Selon les modèles météo, ce phénomène devrait s'étendre sur une large partie du territoire français, principalement sur l'ouest et le centre ce samedi, avant de se déplacer vers l'est dimanche et lundi. Les vents chauds et puissants de sud-ouest en altitude joueront un rôle majeur dans le transport de ces particules fines de sable, impactant la qualité de l'air et la visibilité.

Ce nuage de sable Sahara, caractérisé par des particules inhalables de PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètre, pourrait entraîner une pollution atmosphérique préoccupante, augmentant les risques pour les personnes fragiles, notamment celles souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires. Il est donc essentiel pour ces populations vulnérables de limiter les efforts intenses et de prendre des précautions pendant cette période.

Quels sont les départements touchés ?

Au-delà de ses effets sur la santé, ce phénomène météorologique a néanmoins des vertus écologiques, contribuant à la fertilisation des océans grâce aux nutriments tels que le fer et le phosphore contenus dans les poussières minérales. Ces éléments essentiels favorisent le développement des plantes terrestres et des phytoplanctons marins, participant ainsi à l'équilibre de l'écosystème océanique. Explique, le météorologue Yann Amice sur actu.fr. En ajoutant « Le phénomène a déjà touché essentiellement le sud-est du pays samedi dernier, mais à partir de ce samedi 6 avril et jusqu’au lundi 8 avril, voire mardi 9 avril en Corse, il va concerner quasiment toute la France cette fois, et dans des quantités assez importantes, plutôt sur l’ouest et le centre ce samedi et l’est dimanche et lundi ».

De ce fait, ce week-end s'annonce riche en contrastes, mêlant alerte sanitaire et bienfaits écologiques, offrant un spectacle météorologique unique à observer et à appréhender.