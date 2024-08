Le télescope spatial James Webb a découvert une exoplanète plus riche en eau que la Terre

Les dernières avancées sur une exoplanète fascinante située à 48 années-lumière de nous donne un nouvel élan à la recherche spatiale. Et si la Terre n'était pas la planète contenant le plus d'eau ?

Une récente découverte réalisée par une équipe de planétologues du CNRS en collaboration avec des astronomes de l'université de Montréal pourrait bien révolutionner notre compréhension des exoplanètes. En effet, une planète mystérieuse, située à 48 années-lumière de notre système solaire, se révèle être potentiellement un monde océanique fascinant. Les détails de cette incroyable révélation, obtenue grâce à des observations précises effectuées par plusieurs télescopes spatiaux de renom, révèlent une toute nouvelle perspective sur la possibilité de vie extraterrestre.

LHS1140b, l'exoplanète aux secrets océaniques

Une équipe de chercheurs diversifiée, alliant les compétences des planétologues du CNRS et des astronomes de l'Université de Montréal, vient d'apporter des preuves solides suggérant que l'exoplanète LHS1140b pourrait bien être un monde océanique fascinant.

Nichée à environ 48 années-lumière du système solaire, dans l'éclatante constellation de la Baleine, cette planète a été scrutée attentivement au fil des ans par les puissants télescopes spatiaux, tels que Hubble, Spitzer, TESS et l'instrument ESPRESSO sur le télescope VLT au Chili. Ces observations méticuleuses, fruit d'une collaboration fructueuse entre les équipes du CNRS et de l'université de Montréal, ont permis de révéler des détails fascinants sur la masse et le rayon de LHS1140b, soulignant une densité inhabituellement faible de la planète.

Cette rareté pourrait indiquer la présence d'un réservoir significatif d'eau, ou même une épaisse enveloppe de gaz telle que l'hydrogène et l'hélium, en son sein.

LHS1140b, la Super-Terre qui cache bien des surprises au-delà des étoiles

En décembre 2023, les observations du télescope spatial James Webb (JWST) ont révélé que LHS1140b, une planète mystérieuse située à une distance considérable de son étoile, a perdu son enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Cette découverte a été confirmée de manière indépendante et simultanée par deux instruments du JWST, ouvrant la voie vers une explication fascinante, « la faible densité de la planète est due à une quantité d'eau bien plus abondante que sur Terre, suggérant la présence d'océans en surface et/ou dans la sous-surface ».

Publié le 10 juillet dernier dans la revue The Astrophysical Journal Letters, ce premier résultat prometteur du JWST dans l'étude des planètes potentiellement habitables soulève de nouvelles questions quant à la composition chimique de l'atmosphère de LHS1140b, une « super-Terre » 1,7 fois plus grande et 5,6 fois plus massive que notre planète.