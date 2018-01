Vers un clap de fin anticipé pour l’iPhone X ?

L’iPhone X, le smartphone anniversaire d’Apple pourrait bien voir sa production être arrêtée dès l’été 2018. C’est en tout cas ce qu’estime un analyste chinois alors que les chiffres de ventes sont très décevants dans son pays.

Ce serait presque une première pour Apple. Un arrêt de la production très rapide pour un de ses modèles. Alors que l’entreprise américaine propose en général ses modèles plusieurs années après leur sortie, l’iPhone X pourrait lui s’arrêter dès l’été 2018. Et attention. On ne parle tout de même pas de n’importe quel smartphone. Ce modèle devait selon les déclarations de Tim Cook à la Keynote de présentation :

ouvrir la vie aux smartphones pour la prochaine décennie.

L’iPhone 8 Plus préféré par les consommateur chinois

L’information semble très sérieuse puisqu’elle est issue d’une note écrite par Ming-Chi Kuo, un des meilleurs analystes d’Apple. Mais alors, pourquoi la situation est-elle si mauvaise ? Le problème viendrait de Chine. Les consommateurs n’y sont pas assez réceptifs et les ventes sont donc décevantes. Les consommateurs préfèrent y acheter l’iPhone 8 Plus. Il faut dire que celui-ci ne manque pas d’arguments. Il propose en effet un écran XXL, un design classique et une surface tactile très importante. Enfin, son prix est aussi beaucoup plus raisonnable.

Dans l’histoire des différents smartphones d’Apple, un seul modèle a connu un sort similaire, l’iPhone 5C en 2014. Pas vraiment une fin en fanfare. Mais, la marque à la pomme devrait pouvoir rebondir rapidement. Selon la même analyse, Apple devrait proposer trois nouveaux smartphones à l’automne 2018. Les successeurs des iPhone 8 et 8 Plus bien sûr mais surtout une sorte d’iPhone X Plus, spécialement pensé pour le marché chinois.