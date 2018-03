Des utilisateurs d’Alexa, l’assistant d’Amazon victimes de rires terrifiants

Alexa l’assistant d’Amazon semble avoir quelques dysfonctionnements avec l’enceinte connectée Echo. En effet, plusieurs utilisateurs ont signalé qu’il provoquait des rires terrifiants sans être sollicité.

Est-ce un signe que la fin du monde est proche ? Que l’intelligence artificielle se prépare à prendre le contrôle de l’Humanité comme Skynet dans la saga Terminator ? Sans doute pas. Mais, le comportement d’Alexa est suffisamment terrifiant pour inquiéter de nombreux utilisateurs. L’assistant intelligent d’Amazon semble en effet narguer ses utilisateurs avec des rires ressemblant à ceux d’une sorcière ou en refusant d’obéir aux ordres. En théorie, l’appareil est censé réagir à des commandes vocales, mais cela n’est pas toujours le cas ici. Surtout, la réponse ne correspond pas à un schéma programmé. Enfin, le rire que l’on peut entendre n’est pas dans les sons stockés par Alexa…

Ainsi, parmi les nombreuses histoires on trouve :

Bref, les histoires s’accumulent et ne semblent pas avoir de point en commun sinon le fait qu’Alexa réagisse de façon autonome et systématiquement avec un rire terrifiant. Le forum Reddit héberge même désormais une section spécifique pour que les utilisateurs puissent raconter leurs histoires. Amazon n’a encore fait aucun commentaire sur ce phénomène.

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh… there’s a good chance I get murdered tonight.

— Gavin Hightower (@GavinHightower) February 26, 2018