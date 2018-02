Une jeune américaine découvre qui est vraiment son père pendant un cours de sciences

Les cours de science à l’école se révèlent souvent une véritable mine d’informations. Reproduction, corps humain, expériences en tout genre… Mais, parfois, les choses vont peut-être un peu trop loin comme le révèle cette histoire qui a eu lieu il y a peu aux Etats-Unis. A travers un cours sur les groupes sanguins, une jeune étudiante a pu découvrir que son père n’était pas du tout qui elle pensait en fait.

Une impossibilité scientifique

C’est Anya Hettich, une jeune étudiante de 19 ans qui raconte sur Twitter l’histoire qui est arrivée à une de ses camarades de classe. Elle a ensuite été partagée massivement. Elle explique que son professeur faisait un cours sur les groupes sanguins. Mais, un de ses camarades de classe, se trouve face à une impossibilité scientifique. Son père est de type O. Sa mère de type A et elle de type AB. Son professeur insiste que c’est impossible d’un point de vue sanguin. Il insiste alors, elle doit forcément confondre.

Quelques jours plus tard, l’élève revient et son professeur décide de l’interroger pour savoir la réponse. Magie de l’université, la jeune femme se retrouve seule à devoir s’expliquer face à 243 autres élèves. Résultat des courses ? Son père est en fait son oncle. Sa mère avait en effet eu une histoire avec le frère de celui-ci. Sans jamais rien en dire à personne. Un divorce serait au programme. Et probablement de très longues discussions.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette histoire sur le compte de la camarade de classe de la jeune fille. Attention toutefois, comme certaines personnes le précisent dans les commentaires, les enseignants utilisent rarement les vraies données des élèves. Justement pour éviter ce genre d’histoires.

How a girl in my biology lecture found out her dad wasn't really her dad by my prof A thread — Anya (@anyahettich) February 21, 2018

Mais, un message publié par une autre élève de la classe rend l’histoire particulièrement crédible.