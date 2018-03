Un milliardaire paye 10.000 dollars pour être tué afin de vivre éternellement

Sam Altman compte bien vivre éternellement. Et il est prêt à mourir pour cela.

A quoi seriez-vous prêts pour vivre éternellement ? Sam Altman, un milliardaire américain accepte de payer 10.000 dollars et… mourir. Sa conscience serait alors stockée dans un ordinateur.

Mourir pour vivre

C’est un procédé très particulier que propose la start-up Nectome. Elle garantit de pouvoir télécharger le cerveau d’une personne et le stocker sur un ordinateur. Génial non ? Bon il y a un truc. Le procédé est fatal.100% du temps. Vous devez mourir dans l’espoir que l’ordinateur qui stocke votre cerveau ne va jamais griller. Votre cerveau est embaumé afin de pouvoir être conservé ensuite. Selon Robert McIntyre de Nectome, votre cerveau pourrait survivre des centaines ou même des milliers d’années. Vous faites donc une sorte de pari. Quand la science sera au point, votre cerveau sera décongelé et numérisé pour vous permettre de vivre dans un robot ou un android.

25 personnes sont déjà présentes sur la liste d’attente. La dernière à s’y joindre est Sam Altman. Président de l’accélérateur de start-up Y Combinator, il a notamment étudié dans la célèbre université de Stanford. Ces dernières années, il a investi avec succès dans des entreprises comme Dropbox ou AirBnb. De quoi lui donner les moyens de ses lubies. Il a aussi fondé Open AI avec Elon Musk. Celui-ci est convaincu qu’il faut quitter la Terre pour survivre. Altman semble parier sur l’avenir de l’humanité.