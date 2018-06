Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde

Quel est le smartphone le plus vendu au monde ? En faisant un audit du marché mobile au premier trimestre 2018, l’institut IHS Markit a réalisé un top des smartphones les plus vendus au monde.

Quels sont les 10 smartphones les plus vendus dans le monde ? Pour arriver à obtenir ce top 10, l’institut IHS Markit a analysé un audit du marché mobile au premier trimestre 2018. iPhone, Samsung, Wiko, Nokia… la bataille est rude entre les différents constructeurs ! Toutefois, seules deux marques se battent en duel en haut du classement.

iPhone X monopolise de loin la première place

Malgré la poussée des marques chinoises et un affaiblissement des ventes de smartphones au niveau mondial, iPhone et Samsung restent les smartphones les plus vendus dans le monde. C’est le résultat une étude de l’institut IHS Markit publiée en fin de semaine.

À la première place, Apple, qui reste par conséquent le grand leader du marché des smartphones. En effet, malgré des ventes en baisses, l’iPhone X monopolise de loin la première place des smartphones les plus vendus au premier semestre 2018 avec 12,7 millions de terminaux.

À la deuxième position, l’iPhone 8, autre création d’Apple, avec 8.5 millions de terminaux commercialisés dans la période. Toutefois, le Galaxy Grand Prime de Samsung ne reste pas loin avec 8,3 millions de terminaux.

Durant le premier trimestre de l’année, ce sont tout de même 345 millions de smartphones toutes marques confondues qui ont été vendus en seulement trois mois dans le monde.

iPhone X (12,7 millions de terminaux)

iphone 8 (8,5 millions de terminaux)

Galaxy Grand Prime Plus (8,3 millions de terminaux)

iPhone 8 Plus (8 millions de terminaux)

Galaxy S9 Plus (7,4 millions de terminaux)

Galaxy One 5 (7,2 millions de terminaux)

Galaxy S9 (7,2 millions de terminaux)

iPhone 7 (5,8 millions de terminaux)

iPhone 6 (5,6 millions de terminaux)

Galaxy J7 (5,2 millions de terminaux)

Une méthodologie discutable ?

Toutefois, ce top est à prendre avec des pincettes rappelle begeek.fr. En effet, ce classement ne prend en compte que le début de l’année. Or certaines marques chinoises n’ont pas encore pu tirer les fruits des lancements de leurs derniers modèles. De plus, Apple ne sort généralement que trois modèles par an. Par conséquent les ventes se focalisent sur peu de terminaux, alors que chez d’autres marques on peut parfois parler de dizaine de modèles par an. Enfin, si l’on prend les chiffres de 2017 sur l’année complète, c’est Samsung qui ressortait comme le premier constructeur mondial avec 21,6 % des smartphones vendus, contre 14,7 % pour Apple.