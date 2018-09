Sony sort la Playstation Classic, version miniature de sa première console mythique

Appel à tous les gamers nostalgiques de la planète: le groupe japonais Sony a annoncé une réédition de sa mythique console Playstation 1. Dans une vidéo partagée le mardi 18 septembre 2018, le groupe a dévoilé les caractéristiques de cette console vintage.

Une console qui tiendra dans la main

Vingt-quatre ans après le lancement de la console d’origine, Sony fait plaisir aux fans de la première heure. Cette annonce s’inscrit dans la tendance du retour des consoles “classiques” ou “vintage” lancée par Nintendo. En effet, ces derniers avaient déjà, en novembre 2016, lancé une réédition en version réduite de sa console NES.

La “nouveauté” sera sa taille: baptisée Playstation Classic, elle recouvrira les mêmes attributs que la Playstation 1 “mais en taille miniature, 45% plus petite sur les côtés et 80% plus petite en volume“, a dévoilé le groupe Sony dans un communiqué. Une console qui tiendra donc dans la main!

Le retour du classique

Ce sera un total de vingt jeux directement installés dans la PlayStation Classic que pourront redécouvrir les passionné.e.s de la première heure. Final Fantasy VII, Tekken 3, Jumping Flasg, Wild Arms ou encore Ridge Racer feront partie de cette sélection. Autre information partagée par Hiroyuki Oda, Senior Vice President de Sony : les 20 jeux préchargés dans la PlayStation Classic ne seront pas tous les mêmes entre la version “occidentale” et celle prévue pour le marché japonais. Toutefois, les cinq titres annoncés plus haut seront communs aux deux versions.

Dans cette optique de réedition vintage, Sony fournira également deux manettes “originales” et une sortie HDMI.

La date de sortie de cette “nouveauté vintage” se fixe au 3 décembre 2018. Cependant, comme à son habitude, la console ne sera tout d’abord disponible qu’aux Etats-Unis ou au Canada… Les Européens devront une nouvelle fois attendre! Son prix, quant à lui, a déjà été annoncé, et s’élèvera à 99,99 euros.

Un peu de patien