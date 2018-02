Un scientifique réussit l’exploit de prendre en photo un unique atome

Normalement, un atome est invisible pour l’oeil humain. En effet, cette particule élémentaire de la matière ne peut pas être observée directement avec un microscope. Pourtant, un physicien vient de réaliser l’exploit photographier un seul atome !

David Nadlinger, un physicien quantique, a exposé un unique atome de strontium à un rayonnement laser très puissant, ce qui lui a permis de le prendre en photo. Ce cliché lui a d’ailleurs valu le premier prix d’un concours de photographie scientifique ce mardi 13 février. Celui-ci était organisé par le Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques (EPSRC), spécialisée dans la recherche scientifique. Cette agence gouvernementale britannique a tenu à saluer le travail du physicien, qui est le premier à prendre en photo un unique atome.

C’est en illuminant un atome de strondium avec un laser très puissant que David Nadlinger a réussi à prendre ce cliché exceptionnel. Ainsi exposé, l’atome a émis des rayonnements, et l’appareil photo a pu les capter en restant exposé longtemps à cette source lumineuse. Dans son allocution après avoir gagné le prix, le physicien s’est montré très fier de sa découverte.

L’idée d’être capable de voir un seul atome à l’œil nu me paraissait être un pont merveilleusement direct et viscéral entre le minuscule monde quantique et notre réalité macroscopique, a commenté le physicien. Un calcul rapide m’a montré que les chiffres étaient de mon côté, et quand je me suis installé dans le laboratoire avec l’appareil photo et le trépied un dimanche après-midi calme, j’ai été récompensé par cette photo spéciale d’un petit et pâle point bleu.