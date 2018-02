Samsung dévoile son Galaxy S9 à l’appareil photo “révolutionnaire”…

A première vue, il ressemble évidemment à mort à son prédécesseur le Galaxy S8… Mais que renferme-t-il d’autre de si intéressant ? (voir les images dans notre galerie)

Eh bien sachez pour commencer que son déverrouillage a été simplifié et son appareil photo a quelque peu évolué, comme promis par le constructeur. Le S9 intègre en effet un objectif photo innovant, puisqu’il se “dilate” comme la pupille d’un être supra humain., et ce de manière variable.

Il peut en effet s’ouvrir en très grand (Focale 1,5) de sorte qu’il laissera entrer plus de lumière, idéal pour des photos dans la pénombre, le soir, la nuit ou en enfer, ou bien en intérieur. Ou bien s’ouvrir un peu moins (Focale 2,4) en plein jour ou au paradis pour donner des images plus nettes, et selon Samsung, plus “douces”. Une petite révolution dans les smartphones donc…

Avant de partir en courant, voici sans doute l’info que vous attendiez tous le S9 sera disponible le 16 mars au prix de 860 euros, soit une augmentation de 50 euros par rapport au modèle précédent. Voilà, merci, cheers !

Caméra révolutionnaire ?

Bref… niveau caméra pas cachée du tout, le Samsung S9 est capable de produire des vidéos de ralentis plus détaillés. Avec près de 1000 images par seconde, soit quatre fois plus que son prédécesseur, vous allez être servis, comme Madame. De sorte que pour une seconde d’action, vous aurez trente secondes de ralenti vidéo ! Quant à la place prise sur le smartphone…

Comme écrit plus haut, le déverrouillage à empreintes digitales est maintenant plus “simple”, puisqu’il est désormais mieux placé sur l’appareil. Samsung l’a ainsi recentré pour que celui-ci soit plus simple d’accès.

Outre ses hauts-parleurs qui passent du mono au stéréo et un déverrouillage facial mieux intégré, rien de bien folichon à se mettre sous la dent. On notera toutefois que le Galaxy S9 sera décliné dans une version XL nommée S9 +, avec un écran plus grand et mini d’un second capteur photo…

Il est aussi possible de créer ses propres Mojis en réalité augmentée, pour l’avoir en version vidéo ou gif. Des mini-vous animés en quelque sorte, qui auront la classe lors des dîners mondains rasoirs.

Pour d’autres infos croustillantes, rendez-vous sur le site officiel de Samsung.

