Les robots peuvent désormais ouvrir une porte, pas sûr que cela soit une bonne nouvelle

La vidéo réalisée par Boston Dynamics d’un robot serviable ouvrant une porte à un de ses congénères et à la fois fascinante et terrifiante. On vous explique pourquoi.

Les robots nous accueillent déjà dans des maisons closes et vont bientôt prendre nos emplois et nous tuer sur les champs de bataille. On s’est déjà préparés mentalement pour tout ça. Mais pas touche à la galanterie ! Au plaisir d’ouvrir les portes pour ses proches. C’est pourtant ce que fait désormais un robot de l’entreprise Boston Dynamics.

Un quadrupède vraiment très performant

C’est une vidéo particulièrement impressionnante (en haut de l’article) qui a été postée par l’entreprise Boston Dynamics en début de semaine. On y voit “SpotMini” et un autre robot moins avancé en action. Le second se trouve tout à coup bloqué face à une porte, incapable de l’ouvrir. SpotMini qui est équipé d’un bras robotique, attrape donc la poignée, ouvre la porte et la bloque avec sa patte pour la garder ouverte. Un geste très humain. On s’attend presque à l’entendre dire “après vous” ou à faire une petite courbette.

Cette collaboration de robots autonomes préfigure en tout cas clairement à quoi pourrait ressembler des machines travaillant collaborativement. Quand on sait que l’entreprise se dédie à des activités pour la maison, l’entreprise et l’armée, les usages potentiels sont larges. Pour l’instant, on est encore bien sûr très loin d’un comportement à la Terminator, référence absolue des dérives robotiques. Mais, c’est le comportement anthropomorphique (ou zoomorphique ici), d’imitation de l’être humain et de ses habitudes / mouvements qui est comme toujours le plus terrifiant.

Et pour le détail, la première comparaison qui nous vient à l’esprit est sans doute celle d’un film de 1993 : Jurassic Park. Dans la scène mythique de la cuisine, on y voyait des vélociraptors capable d’ouvrir une porte… On vous laissera tirer vos propres conséquences !