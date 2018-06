Quelle serait notre réaction si on prouvait l’existence d’une vie extraterrestre ?

Imaginez cette situation : la télévision annonce qu’une agence spatiale a découvert la preuve d’une vie extraterrestre sur une lointaine planète, située à des années-lumière de la nôtre. Quelle serait votre réaction ? De la joie ou de l’effroi ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre Michael Barnum, chercheur en psychologie à l’université d’Arizona.

Une étude passionnante

Accompagnée d’une équipe de scientifiques, Barnum s’est basé sur des articles de presse à propos de la possible découverte d’une vie extraterrestre, comme ceux à propos des traces de méthane retrouvées sur Mars récemment. On peut également citer et la découverte de plusieurs exoplanètes contenant de l’eau au sein du système Trappist-1.

En analysant la réaction des journalistes, les chercheurs ont pu commencer à élaborer des hypothèses sur la façon dont nous réagirions à une telle annonce. Ils ont également agrémenté leurs études en interrogeant près de 500 personnes sur leur potentiel ressenti si l’on en venait à découvrir une vie microbienne en dehors de la Terre.

Une réaction étonnante !

Mais l’étude ne s’arrête pas là. En effet, un autre groupe de 500 personnes a été divisé en deux pour répondre à une question alternative. Ainsi, le premier groupe a été amené à lire un article parlant de la potentielle découverte d’une vie sur Mars, tandis que le second a été confronté à une publication traitant de la création prochaine d’une vie artificielle sur Terre.

Le résultat est sans appel : le premier groupe à beaucoup mieux réagi que le second, ce qui montre que nous avons beaucoup moins peur des Martiens que de nos propres manipulations scientifiques. La conclusion de cette étude passionnante ensuite été publiée dans le magazine Frontiers in Psychology au début de l’année 2018.

Une autre étude a également été menée sur le sujet, à propos de l’astéroïde Oumuamua, qui abrite beaucoup de métal et de matière organique, ceux qui avaient poussé certains à émettre l’hypothèse qui dissimulait une navette extraterrestre. Même si celle-ci s’est avérée fausse, la réaction des gens à cette nouvelle a été plutôt bonne.

Ainsi, pour Michael Varnum, l’humanité réagirait de façon positive à l’annonce de la découverte d’une extraterrestre. Pas sûr toutefois que ce soit le cas si la première apparition des aliens se faisait à la manière de la Guerre des Mondes, le célèbre roman de science-fiction d’H. G. Wells