On pourra observer la plus longue éclipse lunaire du 21ème siècle le 27 juillet 2018

Ce 27 juillet 2018, la Lune apparaîtra plus obscure que d’habitude et baignée dans un halo rougeâtre caractéristique.

C’est dans la nuit du 27 juillet 2018 qu’aura lieu ce phénomène très rare. En effet, la Lune sera plongée dans l’obscurité par l’ombre de la Terre pendant plus d’une heure, ce qui en fait l’éclipse lunaire la plus longue du siècle.

Une longue obscurité

La prochaine éclipse lunaire pourra être vue dans de nombreux endroits dans le monde, et cette année, elle revêtira également une couleur rouge, à cause d’un phénomène de réfraction de la lumière nommé Lune de sang. Elle aura lieu le 27 juillet 2018 au soir, quelques jours seulement avant les nuits des étoiles des 3 et 4 août. Et nous avons une bonne nouvelle : cette éclipse pourra être vue en France et en Europe, où elle durera près de 103 minutes ! Celle-ci sera même beaucoup plus longue en Afrique et en Asie, puisqu’elle dépassera les 4 heures, ce qui en fait la plus longue éclipse du 21ème siècle.

Une disparition qui ne sera pas totale

Une éclipse lunaire peut avoir lieu lorsque la Terre projette toute son ombre sur la Lune, de sorte que celle-ci ne reçoit plus directement les rayons du soleil. Ce phénomène, contrairement aux éclipses solaires, peut être vu partout sur le globe. Mais la Lune ne disparaît pour autant de la voûte céleste. En effet, elle continue de réfléchir certains rayons diffus de soleil, mais avec un certain angle inhabituel. Or, l’atmosphère terrestre agit comme un réfracteur de lumière, et certaines couleurs peuvent être plus importantes en fonction de l’angle de pénétration des rayons. Cela permet d’expliquer que nous verrons notre satellite habillée d’un halo rougeâtre ce 27 juillet. Il faut toutefois noter que ce phénomène n’apparaît pas seulement lors des éclipses lunaires, car nous pouvons le voir lorsque la lune est particulièrement basse dans le ciel.

En France, l’éclipse aura déjà débuté avant que la lune ne se lève, à 21H29. Mais si le ciel est assez dégagé, nous pourrons voir la lune d’une façon plus obscure et rouge que d’habitude, et ce jusqu’à 23h13. Puis, l’éclipse ne sera plus totale, mais elle se prolongera jusqu’à 1h28. Si vous souhaitez être aux premières loges pour contempler cette éclipse historique, rendez-vous sur le site de l’Association Française d’Astronomie, sur lequel sont recensés les principaux sites d’observation.