L’iPhone X d’un utilisateur américain a pris feu lors d’une mise à jour

Rahel Mohamad, un utilisateur d’iPhone, a fait part de sa terrible expérience sur son iPhone X sur Twitter.

Le mercredi 14 novembre 2018, l’internaute procédait à la mise à jour du système d’exploitation lorsque le téléphone est devenu brûlant. Presse-Citron a rapporté l’information.

L’iPhone X est devenu brûlant

L’utilisateur raconte :

« L’iPhone X est devenu brûlant et il a explosé au beau milieu de la mise à jour vers iOS 12.1 »

Pourtant, Rahel Mohammad a assuré à Gadgets 360 au cours d’une interview qu’il a utilisé le chargeur et le câble officiels d’Apple.

Soulignons qu’au moment de l’incident, l’iPhone X était en charge.

Le propriétaire ajoute que le téléphone « était en train de passer à iOS 12.1 lorsqu’une fumée gris foncé a commencé à sortir du téléphone ».

Le portable a pris feu

Rahel Mohammad écrit :

Lorsque je tenais le smartphone, il était très chaud donc je l’ai déposé immédiatement. La mise à jour s’est terminée et dès que le téléphone s’est allumé, il a commencé à fumer encore plus et à prendre feu.

Voici le tweet en question :

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan — Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) November 14, 2018

Apple analysera de près pourquoi l’iPhone X a pris feu

Le service d’assistance d’Apple a pris connaissance de l’incident et a répondu au tweet en ces termes :

Ce n’est absolument pas le fonctionnement que l’on attend. Merci de nous envoyer un message privé afin que nous puissions voir ça avec vous.

That's definitely not expected behavior. DM us, so we can look into this with you: https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) November 14, 2018

Le jeudi 16 novembre 2018, soit le lendemain de l’incident, Mohamad a écrit sur Twitter qu’il avait un rendez-vous chez Apple dans une semaine. En attendant, le propriétaire avait « envoyé l’iPhone par la poste pour des recherches plus approfondies ».

Notons que même s’il est rare que les produits d’Apple explosent, ils ne sont pas à l’abri de quelques dysfonctionnements importants. Dans ce cas-ci, on ne sait pas encore si cet incident avait un rapport avec la batterie. Il est effectivement possible que cette dernière ait été endommagée par une chute, par exemple.