L’Inde enverra des hommes dans l’espace en 2022

Ce n’est pas la première fois que l’Inde s’illustre comme une grande nation dans le domaine de la conquête spatiale. En effet, après avoir envoyé une sonde sur Mars et lancé de nombreux satellites grâce à une seule fusée, le pays s’apprête à lancer sa première mission humaine dans l’espace en 2022. L’Europe, les Etats-Unis et la Chine ont donc du souci à se faire avec l’essor de ce nouveau concurrent redoutable !

Une ambition importante

L’Inde s’est récemment hissée au rang des nations spatiales les plus en pointe aux côtés des autres grandes puissances mondiales. En effet, ce mercredi 15 août, le premier ministre indien Narendra Modi a prononcé un grand discours au sein du célèbre Fort Rouge de New Delhi pour célébrer la fête de l’indépendance du pays. Dans cette longue déclaration, celui-ci a officiellement annoncé la première mission humaine de son pays dans l’espace. En effet, d’après lui, un homme ou une femme y sera envoyé(e) en 2022, voire peut-etre même avant. Si l’ambition du premier ministre se concrétise, l’Inde sera la quatrième nation à y parvenir de façon totalement autonome, après la Russie, les États-Unis et la Chine.

L’Inde a débloqué des fonds très importants pour la recherches spatiales depuis 10 ans. Son programme s’est donc considérablement enrichi depuis la création de l’agence spatiale officielle en 1960, nommée Isro.

Déjà plusieurs missions réussies et d’autres à venir

L’agence s’est déjà illustrée par des prouesses technologiques ces dernières années. En effet, celle-ci a envoyé une sonde, toujours en orbite autour de Mars, en 2014, attirant l’attention des autres grands pays de la conquête spatiale. L’année suivante, en 2015, l’Inde a mis un nouveau satellite en orbite, nommé Astrosat, dont le but est d’observer l’activité des trous noirs et des grandes étoiles les plus proches de notre galaxie. Enfin, en février 2017, l’Isro a réalisé une prouesse technologique en envoyant 104 satellite dans l’espace, en orbite autour de la Terre, sur une seule et même fusée. Il s’agit en effet d’un véritable record mondial, qui n’a a ce jour pas encore été dépassé.

L’Inde enverra également sa première sonde sur la Lune en janvier 2019, une autre étape fondamentale dans sa conquête de l’espace.