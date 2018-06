Les tempêtes sur Vénus sont si violentes qu’elles modifient sa rotation

On sait que l’atmosphère de Vénus, souvent comparée à la Terre pour ses caractéristiques géologiques similaires, est beaucoup plus dense que sur notre planète. En se heurtant aux reliefs de l’étoile du berger, comme ses hauts massifs montagneux, elle influence ainsi la rotation de celle-ci.

On sait à travers plusieurs calculs astrologiques que Vénus met énormément de temps pour tourner sur elle-même : il lui faut ainsi près de 243 jours terrestres pour effectuer cette rotation. Mais à travers les observations successives de la planète, qui s’étalent désormais sur près de 40 ans, plusieurs chiffres ont été avancés pour sa vitesse de rotation, à chaque fois légèrement différents. Quelles facteurs permettent de l’expliquer ces fluctuations ?

Des scientifiques se sont penchés sur la question dans une étude parue dans la revue Nature Geosciences. Ils se sont d’abord basé sur les calculs montrant qu’une journée sur Vénus diffère de plusieurs minutes d’une année à l’autre, ce qui représente une marge d’erreur énorme en comparaison avec la Terre. En effet, pour notre planète, il arrive que les calculs fluctuent à hauteur d’une milliseconde pour estimer la durée d’un jour.

Or, la sonde japonaise Akatsuki avait repéré en 2015 une anomalie à la surface extérieure de la planète en la regardant dans le domaine infrarouge. En effet, les scientifiques ont pu distinguer une immense trace blanche reliant les deux pôles de Vénus sur une distance de 10 000 kilomètres. Mais plus étrange encore, cette forme disparaît et réapparaît cycliquement depuis des années, toujours à cet endroit.

Here’s a mystery: @Akatsuki_JAXA observed a large stationary wave in the Venusian atmosphere. Thought to be a gravity wave, it could be caused by a high mountain. However… it was only visible in the afternoon. (Y’all picturing an alien mountain base, right?) #JpGU2018 pic.twitter.com/F3XwxPubju

— Dr Elizabeth Tasker (@girlandkat) May 22, 2018