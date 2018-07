L’éclipse de Lune la plus longue du siècle aura lieu ce vendredi 27 juillet

Dans la nuit de vendredi à samedi, un spectacle exceptionnel pourra être observé dans le ciel : une éclipse totale de Lune, la plus longue du siècle. Et, elle sera visible depuis toute la France.

Dans la nuit de vendredi 27 à samedi 28 juillet, le Soleil, la Terre, la Lune et aussi Mars seront parfaitement alignés. Une longue éclipse de Lune sera visible. Et, cet évènement sera observable en France métropolitaine dès le crépuscule. Toutefois, le meilleur endroit pour suivre le phénomène du début à la fin sera sur l’île de la Réunion.

Quand aura lieu l’éclipse lunaire ?

Ainsi, les passionnés d’astronomie et ceux qui voudront être émerveillés auront les yeux levés vers le ciel pour assister à la deuxième éclipse lunaire de cette année 2018. Pour rappel, une super Lune bleue avait été visible sur une large partie de la Terre, excepté en France, le 31 janvier dernier.

Ce vendredi 27 juillet, le Soleil, la Terre et la Lune seront parfaitement alignées. Notre planète Bleue va projeter son ombre sur son satellite naturel. Le masquant totalement.

Un phénomène qui sera particulièrement bien visible en Europe, et notamment en France métropolitaine. Seulement, si les conditions météorologiques sont, elles aussi, au rendez-vous.

Les habitants de l’Est de la France seront privilégiés. En particulier ceux qui se trouveront dans le Sud, en Corse et sur la Côte-d’Azur. Dans les détails, la Terre commencera à faire de l’ombre à la Lune à partir de 21h29, vendredi et jusqu’à 00h19, heure de Paris. L’éclipse totale durera 1h43 avec un pic autour de 22h20. Cela en fera la plus longue éclipse lunaire totale du XXIème siècle. Quand la Lune apparaîtra dans le ciel, le phénomène aura déjà commencé, donnant au satellite une teinte rousse.

Selon le site Futura Sciences, l’éclipse sera visible à partir de 21h30 à Paris et à Lille. À Bordeaux, la Lune ne se montrera qu’à partir de 21h30. En Bretagne, il faudra patienter 21h45. Pour l’occasion, l’Association Française d’Astronomie (AFA) a invité les clubs et les associations à se mobiliser pour accueillir les personnes le désirant sur une centaine de sites, partout en France. Une carte des lieux de rendez-vous est disponible sur le site de l’AFA.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Contrairement à une éclipse solaire, l’éclipse lunaire est observable à l’œil nu. En effet, il n’y a pas de danger, puisqu’il ne s’agit pas de regarder le Soleil directement. Elle ne nécessite donc pas d’équipement particulier. Cependant, si elle est visible à l’œil nu, l’utilisation d’un télescope et de jumelle pourra malgré tout permettre d’apprécier au mieux cet événement spectaculaire et rare.

E outre, un autre élément rendra cette éclipse encore plus exceptionnelle. En effet, elle coïncidera avec le rapprochement maximal avec la planète Mars. Ainsi, la planète rouge sera bien plus lumineuse que la Lune, juste à ses côtés. C’est ce même phénomène qui donne ses couleurs incroyables aux couchers du soleil.

Enfin, comme le rappelle Futura Sciences, de nombreuses planètes sont visibles à l’œil nu en ce mois de juillet. Parmi elles, la planète Mars. Ce petit point rouge est « devenu ces derniers jours plus brillante que Jupiter ».