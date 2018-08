La NASA confirme l’existence de plaques d’eau glacée sur les pôles de la Lune

En cet été 2018, la Lune n’en fini pas de faire parler d’elle. Après avoir offert le spectacle de la plus longue éclipse totale du 21ème siècle, des scientifiques de la NASA ont confirmé lundi 20 août que le satellite de la Terre abritait des plaques de glace sur ses pôles.

Ainsi, le 20 août, une équipe d’astronomes a révélé dans une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences avoir analysé des images constituant les « premières preuves directes et définitives de la présence de glace d’eau exposée à la surface de la Lune ».

A confirmé la NASA dans un communiqué.

En 2008, la mission indienne Chandrayaan-1, qui signifie en sanskrit « véhicule lunaire », est envoyée en orbite par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). A son bord, se trouvait un instrument mis en place par la Nasa : le Moon Mineralogy Mapper, également appelé M3. Ainsi, grâce aux données récoltées, les scientifiques ont pu confirmer l’existence de plaques de glace mélangées à la roche.

Ainsi, ces dépôts ont été repérés au niveau des deux pôles lunaires. Dans une zone où les rayons du soleil frappent le moins et où les températures atteignent -163°C. Or, la plupart des plaques d’eau gelées ont été repérées dans la zone du pôle sud, autour d’un ensemble de cratères nommés Haworth, Shoemaker, Sverdrup et Shackleton, nommés d’après de célèbres scientifiques ou explorateurs. A contrario, au pôle nord, la glace est apparue plus dispersée et étendue.

In the darkest and coldest parts of the Moon's poles, ice deposits have been found. At the southern pole, most of the ice is concentrated at lunar craters, while the northern pole’s ice is more widely, but sparsely spread. More on this @NASAMoon discovery: https://t.co/kvjPbMrEWK pic.twitter.com/ZkVFyKrOB6

— NASA (@NASA) August 20, 2018