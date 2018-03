Ces images inédites montrent comment la mort se répand dans le corps

La mort est une étape biologique qui concerne tous les êtres vivants. Toutefois, la façon dont nos corps tombent peu à peu en déliquescence change en fonction des espèces. En étudiant ce processus chez une espèce de vers nommée C. elegans, les scientifiques ont fait une découverte importante.

Des images impressionnantes

Chez les êtres humains, la rigidité cadavérique s’empare du corps peu après la mort et contracte les muscles, qui se détendent à nouveau ensuite. Mais pour C. elegans, ce stade survient peu avant le décès. Des scientifiques ont ainsi réussi à capturer les transformations ayant lieu à l’intérieur de leur corps pendant cette phase. Ces images impressionnantes nous permettront d’en savoir plus sur le vieillissement et la mort chez l’homme.

D’après les chercheurs de l’University College London, c’est la première fois que la rigidité cadavérique est observée chez des vers. Ces images montrent ainsi que la mort pourrait être un processus beaucoup plus long et progressif que ce que nous pensions.

Ainsi, chez C. elegans, la mort commence avec un processus nommé “nécrose cellulaire”. Pendant cette étape, la mort des premières cellules musculaires entraîne celles de leurs voisines en libérant d’importantes quantités de calcium, ce qui aboutit au phénomène de rigueur cadavérique. La “mort” clinique ne survient qu’ensuite lorsque le processus se propage à l’appareil digestif.

Les résultats de cette étude suggèrent ainsi que le vieillissement de nos cellules, qui mène ensuite à la mort, est dû à leur incapacité croissante à générer des quantités suffisantes d’énergie. Faute de cela, le calcium ne peut y être retenu de façon aussi efficace, et s’échappe de la cellule, causant ainsi ce que nous appelons le vieillissement.