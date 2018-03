Les horloges électriques sont en retard depuis janvier et c’est de la faute du Kosovo

Le retard constaté sur l’horloge de votre four est dû à la politique énergétique du Kosovo !

Vous avez peut-être remarqué que les horloges branchées sur le réseau électrique chez vous, comme celles de votre four par exemple, affichent quelques minutes de retard depuis janvier. Ne vous inquiétez, ce phénomène n’est pas isolé et couvre désormais toute l’Europe. Le responsable ? La république du Kosovo.

Le pays est en “grève d’électricité”

Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir sur le système qui permet aux horloges électriques de fonctionner. En effet, pour être à l’heure, ces pendules utilisent la fréquence de la tension électrique. Selon les normes européennes, celle-ci doit ainsi être de 50 hertz.

Mais depuis le mois de janvier 2018, la fréquence du courant a baissé partout en Europe, passant de 50 à 49,996 Hz. Il semblerait que la faute revienne au Kosovo, qui a décidé de réduire drastiquement sa contribution électrique au réseau européen. La raison serait politique. En effet, ce petit pays d’Europe de l’est souhaite ainsi faire pression Entso-E, l’ association des fournisseurs d’électricité de 25 pays européens, afin de la contraindre à rejoindre ses rangs.

Mais la Serbie, le puissant voisin du Kosovo, ainsi que les géants énergétiques européens comme la France ou l’Allemagne, refusent de compenser cette perte de courant en intensifiant leur production. C’est donc par la négociation que la situation se résoudra !