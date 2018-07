Eclipse lunaire : Tout ce qu’il faut savoir pour l’observer dans les meilleures conditions

Ce soir aura lieu l’éclipse lunaire la plus longue du XXIe siècle. Pour optimiser vos chances d’observer le phénomène dans les meilleures conditions, voici quelques conseils et outils pour ne rien manquer.

Ce vendredi 27 juillet, une éclipse lunaire bien particulière va avoir lieu. Pendant près de 4 heures, la Lune se retrouvera alignée avec le soleil, en partie cachée par l’ombre de la Terre et rougie par la lumière de Mars. Cette disposition singulière des astres offrira un spectacle unique à tous ceux qui souhaitent l’admirer : Une Lune tantôt ocre tantôt cuivrée. Il s’agira du plus long phénomène de ce genre observé au XXIe siècle.

Des vues différentes selon le lieu

Mais comme le précise le Huffington Post, tous les spectateurs de l’éclipse n’auront pas la même vue. Car si la Lune sera alignée avec le soleil pendant près de 1h42 (jusqu’à 1h47), la Nasa indique que les Français des territoires d’outre-mer, en particulier dans l’Océan Indien (Mayotte, La Réunion), seront mieux placés que ceux de France Métropolitaine pour contempler l’événement.

Il est donc important pour les intéressés de bien choisir son emplacement. Le média préconise donc de privilégier les lieux offrant un ciel dégagé, et donc de délaisser au possible les paysages urbains et d’opter, pour les plus motivés, pour une excursion à la campagne, loin de la pollution.

Mais quelque soit votre situation, le site Lightpollutionmap vous offre une carte de la pollution lumineuse afin de repérer les endroits où vous auriez le plus de chance de bénéficier d’une vue optimisée. Les zones rouges indiquent les lieux les moins favorables à l’observation tandis que la surface bleutée de la carte désigne les secteurs coupés de la lumière artificielle des villes.

Des outils pour vous préparer

En ce qui concerne le déroulé de votre soirée, le site Time&Date met à votre disposition toutes les informations nécessaires à l’observation de l’éclipse : de l’heure du lever de la Lune, au début de l’éclipse, en passant par le processus d’alignement et la fin du phénomène. Il vous sera même possible d’avoir une description animée du fonctionnement de l’éclipse, en cliquant sur « See animation of how it will work ».

Pour ceux qui souhaiteraient partager ce moment avec d’autres passionnés d’astronomie, l’Association Française d’Astronomie a mis en place une carte rassemblant toutes les manifestations liées à l’éclipse dans l’Hexagone.