Des photos d’un iPhone X Plus avec un écran géant ont été divulguées

Des photos divulguées sur des forums pourraient bien être les premiers clichés de l’iphone X Plus à paraître d’ici la fin de l’année.

Des photos d’un potentiel “iPhone X Plus” qui sortira en 2018 ont fuité sur plusieurs forums MacX. Elles montrent un écran d’une taille de 16,5 centimètres !

Une déconvenue pour Apple

Ces photos ont été publiées sur plusieurs forums MacX sur internet avant d’être supprimées. Mais le site MacRumors a eu le temps de prendre un screenshot de ces clichés et les a partagés sur les réseaux sociaux. Les photos auraient par ailleurs été prises dans une usine LG située au Vietnam.

Ces photos viennent corroborer les rumeurs selon lesquelles Apple sortira 3 nouveaux modèles d’iPhone cette année. Le premier sera un iPhone X avec écran OLED de 14,7 centimètre, un autre plus grand avec un écran de 16,5 centimètres, et un troisième avec un simple écran LCD, à un budget plus restreint.

Les photos divulguées pourraient donc bien représenter le grand modèle d’iPhone à paraître. Toutefois, bien qu’Apple ait beaucoup investi dans les usines LG afin de construire des écrans OLED, le géant sud-coréen Samsung reste le fournisseur exclusif d’écrans OLED pour les iPhones X de la marque à la pomme. Il y a donc quelques doutes sur l’authenticité des photos. Rendez-vous à la fin de cette année pour en avoir le cœur net !